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Наука

Два нижегородца поборются за участие в экспедиции на Северный полюс

21 мая 2025 15:33  [118] Наука
Два нижегородца поборются за участие в экспедиции на Северный полюс

Фото: предоставлено организаторами

Полуфинальные этапы научно-просветительского проекта "Ледокол знаний" состоялись одновременно в восьми регионах России 19 мая. В этом году участие в конкурсе приняли более 63 тысяч школьников. По итогам отборочного тура в финал прошли по шесть участников из каждого округа — всего 48 человек. Финальные испытания пройдут в июне.

Проект "Ледокол знаний", реализуемый госкорпорацией "Росатом", направлен на популяризацию естественных наук и технологий, связанных с атомной промышленностью. В 2025 году конкурс проводится уже в шестой раз. Победителей ожидает уникальная возможность отправиться в образовательную экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Для школьников Приволжского федерального округа полуфинал прошёл в молодежном центре "Кристалл" в Перми. Участники работали в трёх направлениях: "Исследователь", "Инженер" и "Инноватор". В рамках конкурсных заданий они искали решения прикладных задач, связанных с водородной энергетикой, квантовыми и атомными технологиями.

Из ПФО в финал прошли шесть сильнейших участников. Среди них — двое школьников из Нижнего Новгорода: Евгений Богдашов и Ульяна Смоленова. Кроме того, в финал вышли два представителя Казани и два участника из Перми. Эти школьники сформируют две команды и будут представлять округ на финале, который пройдет в музее "Атом" на ВДНХ в Москве.

Победители финального этапа — 24 человека — станут участниками шестой арктической экспедиции "Росатома". В 2025 году она приурочена сразу к двум юбилеям: 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Северного морского пути. Вместе с российскими школьниками в экспедиции примут участие представители 20 иностранных государств.

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Теги:
Конкурсы Росатом Экспедиция
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