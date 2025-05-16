ДТП с автобусом в Кстовском районе обернулось проверками СК и прокуратуры Происшествия

СК и прокуратура начали проверки из-за ДТП с пассажирским автобусом в Кстовском районе, сообщили в пресс-службах этих двух ведомств.

Авария произошла днем 21 мая в поселке Ждановский. Там столкнулись автобус №204 и легковушка "Форд". Некоторым пассажирам автобуса потребовалась медпомощь.

Теперь правоохранителям предстоит оценить соблюдение требований безопасности при оказании услуг по пассажироперевозке.