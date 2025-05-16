Победители предварительного голосования "Единой России" из Нижегородской области отправятся на обучение в Высшую партийную школу Политика

Очное обучение победителей предварительного голосования «Единой России» пройдёт на федеральной площадке Высшей партийной школы в Москве. Это позволит подготовить кандидатов от партии к избирательной кампании, указал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«Особое внимание в ходе обучение традиционно уделим кандидатам - участникам СВО. Задача партии - подготовить их по всем направления ведения избирательной кампании, чтобы каждый смог уверенно пройти её и заручиться поддержкой избирателей», - сказал он.

Участниками обучения на федеральной площадке Высшей партийной школы в Москве станут 100 человек. Критериями отбора кандидатов на обучение станут ожидаемая высокая конкурентность кампании в регионе, результаты предварительного голосования.

В Нижегородской области продолжается регистрация избирателей предварительного голосования партии «Единая Россия». Совершеннолетние жители могут подать заявку до 23 мая на сайте PG.ER.RU, авторизовавшись через «Госуслуги». Само голосование продлится до 25 мая. На платформе можно ознакомиться с биографиями кандидатов, их программами и приоритетами.

«В Нижегородской области свыше 45 тысяч избирателей уже проголосовали. Это показатель высокого уровня гражданской сознательности и доверия к процедуре. Высокая активность демонстрирует заинтересованность жителей региона в собственном будущем и готовности выбирать достойных представителей», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования – это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.