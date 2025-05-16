Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 мая 2025 18:04  [2] ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%
21 мая 2025 14:41  [132] Четыре нижегородских проекта участвуют в голосовании конкурса "Родная игрушка"
21 мая 2025 14:35  [160] Люлин вручил создателям памятника гендиректору "Красного Сормова" Жаркову макеты монумента
21 мая 2025 14:32  [113] Нижегородская область и Югра планируют развивать сотрудничество в сфере занятости населения
21 мая 2025 12:59  [200] Сэкономленные на снеге миллионы пошли на ремонт дорог в Нижнем Новгороде
21 мая 2025 11:40  [185] Нижегородский водоканал получит еще 1 млрд рублей из горбюджета
21 мая 2025 11:28  [323] Нижегородский минсельхоз отменил День поля в 2025 году
21 мая 2025 10:50  [264] Проект строительства станции снеготаяния в Кстовском районе не прошел экспертизу
20 мая 2025 18:22  [297] В Арзамасе обсудили кадровую стратегию и развитие промышленности региона
20 мая 2025 17:41  [372] Пять нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области
Экономика

ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%

21 мая 2025 18:04  [2] Экономика
ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%

С 1 по 10 мая клиенты ВТБ совершили свыше 165 млн оплат, общая сумма которых превысила 143 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 60%.

Наибольший прирост трат по сумме показали водный транспорт, кино, достопримечательности (рост в каждой из категорий – в 1,5 раза), парки развлечений, товары для садоводства, бары (рост в 1,2 раза).

Наибольший прирост по числу оплат в майские праздники зафиксирован в видеоиграх и водном транспорте (рост в 2 раза в каждой категории), а также в достопримечательностях, товарах для садоводства и кино (рост в 1,5 раза).

С 1 по 10 мая чек по всем категориям трат вырос в среднем на 3%. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в кафе и ресторанах (36%), парках развлечений (27%), кино (20%), отелях (19%) и услугах в сфере красоты (15%).

Традиционно, наибольшую сумму на майских праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей).

Самый высокий средний чек в этот период был зафиксирован в Москве (1 259 рублей), Магаданской области (1 175 рублей), Санкт-Петербурге (1 085 рублей), Чукотском автономном округе (1 063 рубля) и Московской области (1 041 рубль).

«Майские праздники традиционно сопровождаются ростом трат у россиян – многие взяли дополнительные выходные, что привело к росту оплат в отелях, парках аттракционов и кино. Ну и куда без отдыха на даче – мы фиксируем рост трат в 1,5-2 раза на товары для садоводства и свежее мясо для шашлыка», - подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных