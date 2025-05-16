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Экономика

Нижегородская область сохраняет лидерство в ПФО по динамике промышленного роста

21 мая 2025 18:15  [103] Экономика
Нижегородская область сохраняет лидерство в ПФО по динамике промышленного роста

Фото: пресс-служба ЗС НО

21 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. 

С докладом о реализации государственной программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» в 2024 году выступила первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина. 

Она рассказала, что общий объем отгруженной продукции по промышленности региона составил за 2024 год 2 трлн. 353 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за 2023 год, по обрабатывающим производствам – 2 трлн. 143 млрд рублей, что на 17,1% больше, за 2023 год.

«Динамика промышленного роста в регионе подтверждает правильность выбранного курса на поддержку предприятий и внедрение инноваций. Нижегородская область не только сохраняет лидерские позиции в ПФО, но и активно участвует в федеральных программах, что способствует укреплению экономики всего региона», - оценил реализацию программы председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

55 проектов в регионе получили льготное финансирование на 6,3 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Из них 5,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, которые удалось привлечь благодаря работе регионального фонда. 

«Региональный фонд развития промышленности профинансировал седьмую часть всех проектов в стране, получивших поддержку по программам совместного финансирования с федеральным фондом, и занял первое место в стране по этому показателю. Объем предоставленной поддержки по программам фонда развития промышленности превысил показатель 2023 года более, чем в 2 раза – за 2023 год 2,8 млрд рублей», – отметила Альбина Разина. 

Регион вошел в тройку лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда» с участием 276 предприятий. Особое внимание уделено развитию импортозамещения: Центр импортозамещения Нижегородской области обработал 300 заявок, а платформа «СТАНКОФОНД сделаем в России» объединила 1720 компаний.

«В прошлом году Фонд развития промышленности Нижегородской области был докапитализирован на 500 млн рублей, сегодня его размер составляет 1,7 млрд рублей. Это позволяет значительному количеству промышленных предприятий, которые планируют модернизацию производства и приобретение нового оборудования, воспользоваться льготными кредитами. Данные меры поддержки очень востребованы, практически все средства фонда находятся в работе. Кроме того, диверсифицированная экономика, развитие импортозамещения позволяют нивелировать негативные последствия экономических санкций», - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

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Теги:
Законодательное собрание Промышленность экономика
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