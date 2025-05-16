Аэропорт "Чкалов" принял несколько самолетов из-за атаки БПЛА на Москву Общество

Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного несколько самолетов, направлявшихся в Москву и Иваново 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

После дозаправки все самолеты вылетели в пункты назначения. Кроме одного — авиакомпания решила доставить пассажиров до места автобусами.

В аэропорту уточнили, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по графику.

Добавим, что в эту среду средства ПВО Минобороны РФ сбили 13 беспилотников, следовавших в столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков БПЛА находятся специалисты экстренных служб.