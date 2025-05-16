Более 10 площадок Нижнего Новгорода выбрано для съемок участников проекта "#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья" Культура и отдых

В Нижнем Новгороде проходят съемки артистов-участников проекта «#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья». Для съемок выбрано более 10 узнаваемых площадок в столице Приволжского федерального округа.

Съемочный процесс в рамках проекта в нашем регионе продлится три дня. За это время будут отсняты кадры с участием сольных исполнителей и творческих коллективов, которые до этого принимали участие в студийной записи.

«Для съемок у нас заявлено более десятка творческих единиц – это вокальные и инструментальные коллективы, а также солирующие вокалисты, и инструменталисты. На данный момент одной из центральных площадок для съемок стал Нижегородский кремль – здесь множество красивых мест. На различных точках мы планируем отснять не менее пяти творческих единиц. Также среди заявленных площадок для съемки – Нижегородская ярмарка и другие интересные места вашего города. Все локации, конечно, должны быть еще и творчески осмыслены. Например, песню про реку мы не можем снимать на фоне храма. Соответственно, каждая локация должна быть тесно связана с исполняемым фрагментом песни - отметил директор съемочной группы проекта Никита Шишкин.

Съемочная группа уже работает в Нижегородском кремле, прошли съемки в Александровском саду и на Чкаловской лестнице, у Речного вокзала и на площади Минина. Среди заявленных площадок также – Усадьба Рукавишниковых и Щелоковский хутор. С поиском и согласованием съемок на данных объектах участникам проекта помогала кинокомиссия Нижегородской области.

Среди исполнителей, чьи съемки для проекта уже завершены, – заслуженный коллектив РФ «Прялица» детской школы искусств имени Ф.И. Шаляпина. Ансамбль принял участие в записи песен «Гляжу в озера синие» и «Матушка-земля». Девушки участвовали в съемках в нижегородских фольклорных костюмах, а также в новых платьях, пошитых специально для ансамбля.

«Мы могли выбрать для исполнения любимые песни. В проекте мы споем эти песни вместе – все четырнадцать регионов Приволжского федерального округа. И мы счастливы, что Нижегородская область открывает работу над этим проектом», – отметила руководитель заслуженного коллектива РФ «Прялица» Наталья Кулькова.

Напомним, что масштабный культурный проект «#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья» стартовал в Нижнем Новгороде 17 мая. Он реализуется в рамках Всероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и охватит все 14 регионов Приволжского федерального округа. #МУЗЫКАВМЕСТЕ – культурно-социальный проект, созданный заслуженным артистом Ингушетии, мультиинструменталистом, аранжировщиком, звукорежиссером и продюсером Тимуром Ведерниковым. В основе проекта – идея живого музыкального взаимодействия, когда записи талантливых исполнителей из разных уголков России объединяются в одной музыкальной композиции. Инициатива #МУЗЫКАВМЕСТЕ поддержана аппаратом полномочного представителя президента России в ПФО.