В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2025 19:30  [42] Замена трамвайных путей на улице Добролюбова завершилась досрочно
21 мая 2025 19:15  [51] Вопрос регистрации сельскохозяйственных животных рассмотрели депутаты Заксобрания
21 мая 2025 18:33  [109] Ремонт на месте провала на Ковалихе обещают завершить до конца дня
21 мая 2025 18:17  [147] Аэропорт "Чкалов" принял несколько самолетов из-за атаки БПЛА на Москву
21 мая 2025 18:03  [158] Нижегородцы раскритиковали переименование стадиона на Стрелке
21 мая 2025 17:45  [121] Евгений Люлин: "Новая школа в ЖК "Зенит" – яркий пример комплексного подхода к освоению территорий в Нижнем Новгороде"
21 мая 2025 17:38  [163] Стартовала проходка левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы
21 мая 2025 16:54  [178] Совфед одобрил закон о льготном приёме в вузы детей военнослужащих
21 мая 2025 16:36  [229] Нижегородский онколог оценила шансы Байдена в борьбе с раком
21 мая 2025 15:46  [168] В Minecraft появился город билайна с охотниками на мошенников — в нем раскрывается более 100 скам-схем и способах борьбы с ними
Общество

Вопрос регистрации сельскохозяйственных животных рассмотрели депутаты Заксобрания

21 мая 2025 19:15  [51] Общество
Вопрос регистрации сельскохозяйственных животных рассмотрели депутаты Заксобрания

Фото: пресс-служба ЗС НО

20 мая в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Депутаты обсудили вопросы обязательной регистрации сельскохозяйственных животных.

Основная задача постановления, принятого Правительством Российской Федерации в 2023 году - обеспечить полный контроль за жизнью сельхозживотных, начиная с их рождения. Это позволит увидеть всю информацию: местоположение, возраст, наличие прививок и прохождение ветеринарных осмотров.

«В Нижегородской области в текущем году, к сожалению, уже были зафиксированы нарушения, связанные с некачественной сельскохозяйственной продукцией. Система регистрации позволит понять, связаны ли эти проблемы с ответственным содержанием животных. Это позволит по всей строгости закона спрашивать людей, причастных к нарушениям. Таким образом регистрация сельскохозяйственных животных позволит сократить число недобросовестных предприятий, избегающих учёта поголовья животных», - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Депутаты также заслушали доклад временно исполняющего обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгения Иванова. По его словам: «Обязательная регистрация животных позволит установить полную прослеживаемость продуктов от производства до прилавка. У надзорных органов и потребителей будет понимание, от какой фабрики и от какого именно животного был получен тот или иной продукт. Сейчас в рамках наших контрольно-надзорных мероприятий уже зафиксированы случаи, когда у предприятия нет поголовья, а молоко и мясо производятся. Система регистрации позволит навести порядок и исключить подобные ситуации».

Действующее постановление обязует владельцев всех сельскохозяйственных животных проводить обязательную регистрацию поголовья. В перечень входят коровы, лошади, свиньи, овцы, птицы и другие виды. Владельцы сами выбирают метод, это могут быть бирки или микрочипы. Данные бесплатно вносятся в систему Россельхознадзора «Хорриот».

На май 2025 года в систему уже внесено более 11,4 млн голов, включая 232 тыс. коров, 443 тыс. свиней и 10,7 млн птиц.

Депутаты акцентировали внимание на том, что данная система учета также направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности.

«Учет позволяет отслеживать весь жизненный цикл животных, начиная с их рождения. Это важно для предотвращения болезней, опасных как для животных, так и для человека. Данная система позволит своевременно бороться с возможными эпидемиями», — заключил председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животноводство Законодательное собрание Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных