Вопрос регистрации сельскохозяйственных животных рассмотрели депутаты Заксобрания Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

20 мая в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Депутаты обсудили вопросы обязательной регистрации сельскохозяйственных животных.

Основная задача постановления, принятого Правительством Российской Федерации в 2023 году - обеспечить полный контроль за жизнью сельхозживотных, начиная с их рождения. Это позволит увидеть всю информацию: местоположение, возраст, наличие прививок и прохождение ветеринарных осмотров.

«В Нижегородской области в текущем году, к сожалению, уже были зафиксированы нарушения, связанные с некачественной сельскохозяйственной продукцией. Система регистрации позволит понять, связаны ли эти проблемы с ответственным содержанием животных. Это позволит по всей строгости закона спрашивать людей, причастных к нарушениям. Таким образом регистрация сельскохозяйственных животных позволит сократить число недобросовестных предприятий, избегающих учёта поголовья животных», - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Депутаты также заслушали доклад временно исполняющего обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгения Иванова. По его словам: «Обязательная регистрация животных позволит установить полную прослеживаемость продуктов от производства до прилавка. У надзорных органов и потребителей будет понимание, от какой фабрики и от какого именно животного был получен тот или иной продукт. Сейчас в рамках наших контрольно-надзорных мероприятий уже зафиксированы случаи, когда у предприятия нет поголовья, а молоко и мясо производятся. Система регистрации позволит навести порядок и исключить подобные ситуации».

Действующее постановление обязует владельцев всех сельскохозяйственных животных проводить обязательную регистрацию поголовья. В перечень входят коровы, лошади, свиньи, овцы, птицы и другие виды. Владельцы сами выбирают метод, это могут быть бирки или микрочипы. Данные бесплатно вносятся в систему Россельхознадзора «Хорриот».

На май 2025 года в систему уже внесено более 11,4 млн голов, включая 232 тыс. коров, 443 тыс. свиней и 10,7 млн птиц.

Депутаты акцентировали внимание на том, что данная система учета также направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности.

«Учет позволяет отслеживать весь жизненный цикл животных, начиная с их рождения. Это важно для предотвращения болезней, опасных как для животных, так и для человека. Данная система позволит своевременно бороться с возможными эпидемиями», — заключил председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.