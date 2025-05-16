Сотовый оператор оштрафован за пропуск подменного звонка в Нижнем Новгороде Происшествия

Прокуратура Нижегородского района провела проверку исполнения законодательства в сфере оказания услуг связи, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что один из операторов сотовой связи допустил нарушение: через его технологическое оборудование прошёл звонок от иностранного оператора с подменным номером. Несмотря на это, оператор не предпринял необходимых действий для блокировки такого вызова.

Зафиксированное нарушение стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идёт о неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи или пропуску трафика в свою сеть.

По итогам рассмотрения постановления прокурора юридическое лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности. Компании назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.