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Культура и отдых

Объявлен повторный конкурс на воссоздание Триумфальной арки за 312 млн рублей

22 мая 2025 10:45  [1] Культура и отдых
Объявлен повторный конкурс на воссоздание Триумфальной арки за 312 млн рублей

Фото: Александр Воложанин и из концепции ООО "КАЛЛИКРАТ"

Объявлен повторный конкурс на восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Главное управление по капитальному строительству города ищет подрядчика для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий и строительства выставочного комплекса в районе домов 20 и 22 на улице Советской, включая восстановление Триумфальной арки. На эти цели предусмотрели 314,8 млн рублей. 

В рамках подготовки и реализации проекта предусмотрено поэтапное выполнение работ:

Этап 1 — восстановление исторического объекта культурного наследия "Триумфальная арка" на основе предпроектной документацией, разработанной ООО "ПСК КАЛЛИКРАТ".

Этап 2 — создание современного универсального выставочного пространства с благоустройством прилегающей территории. Пространство станет не только культурным центром, но и важной частью городской среды, гармонично интегрированной в исторический облик улицы Советская.

До начала реализации необходимо разработать концепцию объекта, включающую архитектурно-планировочные, функциональные и стилистические решения, с последующим согласованием с Заказчиком.

Основные положения проектного предложения:

  • восстановление Триумфальной арки с учетом археологических исследований и демонстрацией выявленных фрагментов оригинального основания в составе экспозиции;
  • формирование архитектурного ансамбля в едином историко-художественном ключе, с учетом планируемой реплики арки и существующих объектов культурного наследия;
  • при проектировании выставочного комплекса рекомендуется использовать стилистические решения, вдохновлённые архитектурой Главного здания Машинного отдела Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Отметим, что в концепции восстановления ОКН "ПСК КАЛЛИКРАТ" отмечается, что на основании анализа исторических фотографий и обмеров соседних зданий ("Доходный дом Н.А. Бугрова", "Ансамбль Макарьевской полицейской и пожарной части") реконструирована архитектурная модель арки. Предположительно, конструкция имела кирпичный фундамент и металлический каркас с деревянной обшивкой, имитирующей русты. Кровля башен выполнялась из меди и фальцевого металла.

Из-за наличия подземных инженерных коммуникаций (в частности, водонапорной трубы) воссоздание арки строго на историческом месте невозможно. Оптимальным признан вариант размещения арки в 10-20 метрах от первоначального местоположения, что позволит избежать значительных технических и финансовых затрат. При этом, сохранившиеся фрагменты фундамента и мостовой XIX века планируется законсервировать и включить в состав музейной экспозиции под стеклянным укрытием. 

Завершить работы по восстановлению Триумфальной арки будет необходимо до 10 августа 2026 года, по размещению универсального выставочного пространства с благоустройством прилегающей территории - до 15 ноября 2026 года. 

Напомним, в прошлый раз на конкурс по выбору подрядчика для восстановления арки не поступило ни одной заявки. 

Элементы Триумфальной арки обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.

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Теги:
Архитектура История ОКН
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