Объявлен повторный конкурс на воссоздание Триумфальной арки за 312 млн рублей

Фото:
Объявлен повторный конкурс на восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Главное управление по капитальному строительству города ищет подрядчика для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий и строительства выставочного комплекса в районе домов 20 и 22 на улице Советской, включая восстановление Триумфальной арки. На эти цели предусмотрели 314,8 млн рублей.
В рамках подготовки и реализации проекта предусмотрено поэтапное выполнение работ:
Этап 1 — восстановление исторического объекта культурного наследия "Триумфальная арка" на основе предпроектной документацией, разработанной ООО "ПСК КАЛЛИКРАТ".
Этап 2 — создание современного универсального выставочного пространства с благоустройством прилегающей территории. Пространство станет не только культурным центром, но и важной частью городской среды, гармонично интегрированной в исторический облик улицы Советская.
До начала реализации необходимо разработать концепцию объекта, включающую архитектурно-планировочные, функциональные и стилистические решения, с последующим согласованием с Заказчиком.
Основные положения проектного предложения:
Отметим, что в концепции восстановления ОКН "ПСК КАЛЛИКРАТ" отмечается, что на основании анализа исторических фотографий и обмеров соседних зданий ("Доходный дом Н.А. Бугрова", "Ансамбль Макарьевской полицейской и пожарной части") реконструирована архитектурная модель арки. Предположительно, конструкция имела кирпичный фундамент и металлический каркас с деревянной обшивкой, имитирующей русты. Кровля башен выполнялась из меди и фальцевого металла.
Из-за наличия подземных инженерных коммуникаций (в частности, водонапорной трубы) воссоздание арки строго на историческом месте невозможно. Оптимальным признан вариант размещения арки в 10-20 метрах от первоначального местоположения, что позволит избежать значительных технических и финансовых затрат. При этом, сохранившиеся фрагменты фундамента и мостовой XIX века планируется законсервировать и включить в состав музейной экспозиции под стеклянным укрытием.
Завершить работы по восстановлению Триумфальной арки будет необходимо до 10 августа 2026 года, по размещению универсального выставочного пространства с благоустройством прилегающей территории - до 15 ноября 2026 года.
Напомним, в прошлый раз на конкурс по выбору подрядчика для восстановления арки не поступило ни одной заявки.
Элементы Триумфальной арки обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+