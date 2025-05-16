Автомобиль с четырьмя трупами нашли в Выксе (видео)

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Внедорожник с четырьмя трупами внутри нашли около озера в Выксе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно официальной информации, жуткая находка была сделана вечером 21 мая. Специалисты осмотрели тела мужчин в УАЗе, видимых признаков насильственной смерти не нашли. Назначены судмедэкспертизы для установления причин смерти.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что полиция раскрыла двойное преступление с поножовщиной.
Также мы рассказывали, что убийство известной нижегородской скрипачки Натальи Маурер прозвучали в "Пусть говорят" (18+).
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