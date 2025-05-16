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Общество

В Выксе дали старт Всероссийскому проекту "Марафон "Гостеприимные места России""

22 мая 2025 10:59  [88] Общество
В Выксе дали старт Всероссийскому проекту Марафон Гостеприимные места России

Фото: региональное отделение движения "Волонтеры гостеприимства"

В Выксе стартовал Всероссийский проект «Марафон «Гостеприимные места России». Муниципалитет стал местом проведения тематического форума для волонтеров гостеприимства из 15 регионов страны.

В ходе трехдневного мероприятия более 100 участников перенимали профессиональные компетенции у ведущих специалистов сферы туризма и молодежной политики и добровольчества, а также обучались грамотному развитию связей с общественностью и событийному менеджменту. Итогом форума стал план развития движения «Туристическая привлекательность страны силами волонтеров: Путешествие Мечты», а также 10 уникальных краеведческих мероприятий в форме квест-туров, театральных иммерсивных представлений, игр и интерактивов.

Как сообщили организаторы проекта «Марафон «Гостеприимные места России», его главная цель – показать уникальные достопримечательности, культурные особенности и природные красоты регионов страны глазами влюбленных в свою Родину детей и молодого поколения россиян. 

На форуме в Выксе была заложена основа для реализации проекта в масштабах всей страны. Планируется, что марафон пройдет в 15 регионах России и завершится в ноябре Воронеже.
Организаторами форума выступили региональное отделение движения «Волонтеры гостеприимства» Нижегородской области и Воронежская организации АНО ЦРКИ «Бобровское Прибитюжье». Проект реализован при грантовой поддержке «Движения первых».

«Движение волонтеров гостеприимства развивается в Нижегородской области, каждый год набирая обороты. Важно, что в рамках всероссийского марафона прошел обучающий семинар-форум волонтеров, участие в котором приняли координаторы движения из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Городца, Вачи и Выксы. Эта уникальная программа в регионе реализована при поддержке АНО «Волонтёрский центр Нижегородской области», она стала победителем престижного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Именно такие инициативы помогают укреплять позиции региона как одного из ведущих центров добровольчества и формируют позитивный образ Нижнего Новгорода и всей области среди туристов и гостей», – подчеркнула генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина. 

Марафон «Гостеприимные места России» направлен на развитие туризма для молодежи и силами молодежи, в то же время это значимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения граждан. Таким образом, проект выполняет задачи новых национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодежь и дети», которые реализуются в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

 

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Теги:
Молодежь Нацпроект Туризм
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