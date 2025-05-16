Соцпредприниматели смогут получить до 200 тысяч рублей на проведение рекламной кампании в рамках конкурса "Бизнес-Мост" Экономика

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС) объявил старт приёма заявок на конкурс социальных проектов «Бизнес-Мост» 2025 года. В конкурсе могут принять участие социальные предприятия и некоммерческие организации региона. Победители получат сертификаты до 200 тысяч рублей на продвижение своих проектов.

«Конкурс «Бизнес-Мост» - это эффективный инструмент поддержки социального предпринимательства в Нижегородской области, который помогает социальным инициативам стать более заметными. Мы отмечаем значительный рост количества проектов, направленных на решение комплексных социальных вопросов и повышение качества жизни жителей региона. Крайне важно создавать условия, при которых эти инициативы не только реализуются, но и получают возможность масштабироваться, находить новых партнеров и влиять на общество. Качественное продвижение и поддержка - это фундамент, на котором строится успех социального бизнеса, и конкурс «Бизнес-Мост» способствует формированию такого устойчивого и эффективного социального пространства в Нижегородской области», - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Конкурс проводится при содействии министерства социальной политики Нижегородской области и поддержке генерального партнера конкурса - рекламного агентства «МОСТ».

Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина рассказала, что конкурс состоит из двух этапов.

«Сначала все заявки проходят заочную экспертизу, где оценивают социальную значимость и актуальность проекта, перспективность проекта и социальный эффект. Затем прошедшие отбор участники презентуют свои проекты экспертной комиссии. По итогам отбора лучшие признаются победителями и получают от нашего партнера — рекламного агентства «МОСТ» — сертификаты на проведение рекламной кампании номиналом 200 тысяч рублей. Финалистов, не ставших победителями, ждет утешительный приз — сертификаты номиналом 50 тысяч рублей. Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность рекламному агентству «МОСТ» за долгосрочное и плодотворное сотрудничество, профессиональную поддержку и вклад в развитие социальных инициатив нашего региона», - сказала Светлана Кашина.

Сертификат не подлежит обмену на денежные средства. Он требует обязательной активации в срок до 18 августа 2025 года путем заключения договора на оказание рекламных услуг. Победители смогут продвигать свои проекты на рекламных площадках Нижнего Новгорода, Бора, Кстова, Дзержинска, Арзамаса и Сарова.

«Победители смогут разместить свою рекламу на стендах, в лифтах и мониторах в подъездах жилых домов, экранах в бизнес- и торговых центрах, общественных местах, на мониторах в маршрутных такси, а также цифровых билбордах, ситибордах и сити-форматах. Если у участников нет готового рекламного материала, мы окажем поддержку в его разработке»,— уточнил руководитель рекламного агентства «МОСТ» Артур Амбарцумян.

Статус социального предприятия и вхождение в кластер социального предпринимательства Нижегородской области добавляет дополнительные баллы заявке.

Узнать подробности о конкурсе «Бизнес-Мост» и подать заявку на участие можно до 15 июня по ссылке: https://cissno52.ru/biznes-most/. Итоги будут подведены в июле.

Информацию о программах поддержки социального предпринимательства в регионе можно получить, обратившись в региональный Центр инноваций социальной сферы по телефону: 8 (831) 435-15-24, по почте: info@cissno52.ru или лично по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529.

За время проведения конкурса (с 2021 года) было заявлено 237 социальных практик, 50 компаний уже воспользовались рекламными услугами на средства сертификата.

Среди победителей - Светлана Польских, руководитель коррекционно-развивающего центра «Колибри», где проводятся занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря конкурсу «Бизнес-Мост» информационная поддержка стала для моего проекта огромным толчком в развитии центра, позволила расширить аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Больше 30 семей смогли познакомиться с моим проектом лично и получить необходимые им услуги. Это не просто реклама, это возможность донести информацию до тех, кто в ней нуждается», - поделилась Светлана Польских.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, - основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.