ДТП со школьниками на Бору заинтересовало Гострудинспекцию

Гострудинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП с автобусом в Борском округе, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, авария произошла утром 22 мая на трассе Неклюдово — Бор — Макарьево. Водитель легковушки не уступил дорогу пассажирскому транспорту. В результате столкновения пострадали два человека: взрослый и несовершеннолетний пассажиры автомобиля.
Специалисты трудовой инспекции находятся на связи с правоохранителями. Ведомству предстоит выяснить, имеется ли связь с производством.
Сообщалось, что накануне ДТП с автобусом произошло в Кстовском районе. Там пострадали три человека.
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