ДТП со школьниками на Бору заинтересовало Гострудинспекцию Происшествия

Гострудинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП с автобусом в Борском округе, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, авария произошла утром 22 мая на трассе Неклюдово — Бор — Макарьево. Водитель легковушки не уступил дорогу пассажирскому транспорту. В результате столкновения пострадали два человека: взрослый и несовершеннолетний пассажиры автомобиля.

Специалисты трудовой инспекции находятся на связи с правоохранителями. Ведомству предстоит выяснить, имеется ли связь с производством.

Сообщалось, что накануне ДТП с автобусом произошло в Кстовском районе. Там пострадали три человека.