Круглый стол по развитию туризма в северных округах Нижегородской области собрал 30 предпринимателей Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела в Ветлуге круглый стол на тему «Развитие туристической деятельности на севере Нижегородской области». Мероприятие собрало более 30 предпринимателей и представителей органов местного самоуправления из семи муниципалитетов: Ветлужского, Тоншаевского, Варнавинского, Уренского, Тонкинского, Шарангского, Воскресенского муниципальных округов.

Это уже второй круглый стол, посвященный развитию туризма в северных районах Нижегородской области. Всего с начала года представители Корпорации развития провели семь встреч с предпринимателями в округах, в которых приняли участие около 200 предпринимателей из 17 муниципалитетов региона.

Участникам мероприятия была представлена информация о мерах государственной поддержки проектов в области туризма, доступных площадках для размещения туристических объектов, цифровых сервисах для бизнеса и алгоритме сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна».

Отдельное внимание было уделено «коробочным» инвестиционным предложениям – проектам с просчитанными параметрами, которые требуют минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. На данный момент Корпорацией развития разработано три таких решения в области туризма: по созданию туристического комплекса с глэмпинг-отелем, объектов придорожного сервиса и по приспособлению объектов культурного наследия под гостиницы.

Всего для инвесторов в северных округах Нижегородской области доступно более 100 площадок, из которых порядка 30-ти подходят для размещения туристических объектов. Ознакомиться с ними можно на региональной и федеральной инвестиционных картах.

Также в рамках круглого стола участники обсудили потенциальные точки роста и притяжения в северных муниципалитетах Нижегородской области, например, развитие агротуризма и экотуризма, продвижение локальных брендов. Также было предложено создать межрайонные туристические маршруты.

«Север Нижегородской области обладает значительным туристическим потенциалом, и мы видим заинтересованность местного бизнеса в его развитии. В рамках круглого стола предприниматели рассказали о запланированных к реализации проектах, обсудили актуальные вопросы и потенциальное сотрудничество, поделились предложениями по развитию туристической сферы. Со своей стороны готовы оказать бизнесу всю необходимую поддержку при создании новых туристических объектов», – сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области по стратегии и развитию Антон Гаранин.

По всем возникающим при реализации инвестпроекта вопросам предприниматели могут обратиться к территориальному управляющему инвестпроектов в северных округах Зайцевой Галине Павловне, тел. +7 (902) 304-95-77, zaitseva@nn-invest.ru.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Для получения консультаций инвесторы могут обратиться в Корпорацию развития Нижегородской области по номеру горячей линии: 8(800) 350-12-52, через чат-бот или форму «обратной связи», а также по номерам, указанным на инвестпортале в разделе «Контакты». Также предпринимателям доступен сервис «Сообщить о проблеме», воспользовавшись которым, каждый предприниматель может сообщить о возникающих сложностях при реализации инвестпроекта и получить необходимую консультационную поддержку по вопросу.