Гибель 9-летнего ребенка в ДТП на Комсомольской закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело завели по факту смертельного ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, что трагедия произошла на Комсомольской улице 21 мая. По данным правоохранителей, грузовик МАЗ наехал на 9-летнего ребенка. Пострадавший скончался.

22 мая выяснилось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также правоохранители назначили проведение видео- и автотехнических экспертиз.

Ранее сообщалось, что утром 22 мая в Борском округе в ДТП попал автобус со школьниками. Он столкнулся с легковушкой. Пострадали два человека из авто. По факту ДТП проводится проверка Роструда.