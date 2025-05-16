Гибель 9-летнего ребенка в ДТП на Комсомольской закончилась уголовным делом

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Уголовное дело завели по факту смертельного ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, что трагедия произошла на Комсомольской улице 21 мая. По данным правоохранителей, грузовик МАЗ наехал на 9-летнего ребенка. Пострадавший скончался.
22 мая выяснилось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также правоохранители назначили проведение видео- и автотехнических экспертиз.
Ранее сообщалось, что утром 22 мая в Борском округе в ДТП попал автобус со школьниками. Он столкнулся с легковушкой. Пострадали два человека из авто. По факту ДТП проводится проверка Роструда.
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