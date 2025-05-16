В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2025 14:59  [73] Пристань "Валдаев" перенесли на Бору
22 мая 2025 14:53  [63] В Нижегородской области при поддержке партии "Единая Россия" в образовательных учреждениях открыты более 200 парт Героев
22 мая 2025 14:18  [99] Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России
22 мая 2025 14:12  [111] Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе
22 мая 2025 14:03  [106] Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика
22 мая 2025 13:49  [288] Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу
22 мая 2025 13:36  [156] 73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 13:19  [141] Схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 12:49  [172] Реконструкцию и строительство сетей в Новинках планируют завершить в 2029 году
22 мая 2025 12:00  [207] Нижегородский детский лагерь "Лесная сказка" может лишиться половины корпусов
Общество

Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика

22 мая 2025 14:03  [106] Общество
Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика

Реконструкция дорожного покрытия на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде идет с опережением графика. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

Работы выполняются поэтапно, преимущественно в ночное время, что позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов. Подрядная организация уже завершила первый этап — замену покрытия на половине проезжей части, ведущей в Заречную часть города.

На период ремонта движение организовано по оставшимся трем полосам: две работают в направлении Нагорной части, одна — в сторону Заречной.

По данным ГУММиДа, за две ночные смены с 18 по 20 мая рабочие полностью фрезеровали старый слой асфальта. С 20 по 23 мая подрядчик перешел к укладке нового покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

В ночь на 24 мая начнутся работы на второй половине моста — по той же технологии и в аналогичном режиме.

В управлении подчеркнули, что проведение ремонта ночью позволяет утром открывать все полосы движения для транспорта, снижая нагрузку в часы пик.

"Мы стремимся не только выполнить работы качественно, но и завершить их раньше срока. Если нынешний темп сохранится, покрытие удастся заменить не к осени, как указано в контракте, а уже в начале лета", — отметили в ГУММиДе.

После завершения основного этапа планируется контроль качества с участием МКУ "Центр лабораторных испытаний". Затем будет нанесена пластиковая дорожная разметка (также в ночное время).

Отдельный контракт предусматривает дополнительные работы: ремонт парапетных ограждений, восстановление консолей, перекладку электрокабелей и реконструкцию подпорной стенки со стороны улицы Черниговской.

Ранее сообщалось, что на улице Добролюбова досрочно реконструкцию ремонт трамвайных путей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский мост Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных