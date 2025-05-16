Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика Общество

Реконструкция дорожного покрытия на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде идет с опережением графика. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

Работы выполняются поэтапно, преимущественно в ночное время, что позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов. Подрядная организация уже завершила первый этап — замену покрытия на половине проезжей части, ведущей в Заречную часть города.

На период ремонта движение организовано по оставшимся трем полосам: две работают в направлении Нагорной части, одна — в сторону Заречной.

По данным ГУММиДа, за две ночные смены с 18 по 20 мая рабочие полностью фрезеровали старый слой асфальта. С 20 по 23 мая подрядчик перешел к укладке нового покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

В ночь на 24 мая начнутся работы на второй половине моста — по той же технологии и в аналогичном режиме.

В управлении подчеркнули, что проведение ремонта ночью позволяет утром открывать все полосы движения для транспорта, снижая нагрузку в часы пик.

"Мы стремимся не только выполнить работы качественно, но и завершить их раньше срока. Если нынешний темп сохранится, покрытие удастся заменить не к осени, как указано в контракте, а уже в начале лета", — отметили в ГУММиДе.

После завершения основного этапа планируется контроль качества с участием МКУ "Центр лабораторных испытаний". Затем будет нанесена пластиковая дорожная разметка (также в ночное время).

Отдельный контракт предусматривает дополнительные работы: ремонт парапетных ограждений, восстановление консолей, перекладку электрокабелей и реконструкцию подпорной стенки со стороны улицы Черниговской.

Ранее сообщалось, что на улице Добролюбова досрочно реконструкцию ремонт трамвайных путей.