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Экономика

Комиссия Госсовета обсудила расширение экспорта рыбы в страны БРИКС

21 мая 2025 17:45  [64] Экономика
Комиссия Госсовета обсудила расширение экспорта рыбы в страны БРИКС

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Комиссия Государственного совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" провела заседание, на котором обсудила меры по увеличению поставок российской рыбной продукции за рубеж. Об этом сообщает АНО "Национальные приоритеты".

Основное внимание было уделено странам БРИКС, где сохраняются высокие импортные пошлины на российскую продукцию, и возможным тарифным решениям, которые позволят снизить логистические издержки и сохранить ценовую конкурентоспособность российских производителей на рынках объединения.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров Герман Зверев подчеркнул, что снижение пошлин требует комплексного подхода, учитывающего интересы внутреннего рынка. Он также отметил важность государственной поддержки, включая участие в межправительственных переговорах, для успешного продвижения российской продукции за рубеж. Зверев назвал приоритетным направление роста поставок в страны БРИКС+, так как европейский рынок становится все менее доступным, а переориентация экспорта — это не только необходимость, но и возможность для развития всей отрасли.

Председатель комиссии Александр Цыбульский отметил, что тарифное регулирование может стать инструментом компенсации логистических затрат и усиления ценовых преимуществ. Однако, как подчеркнул Цыбульский, возможные уступки со стороны партнеров потребуют ответных шагов от России. В этой связи он предложил Минсельхозу и Росрыболовству подготовить условия для начала переговоров о снижении пошлин на экспорт рыбы в Индию, Китай и Бразилию. Ожидается, что выработанные предложения будут переданы в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения в рамках профильных и межправительственных переговоров.

Цыбульский напомнил, что рост экспорта рыбы — важная составляющая национальной цели по увеличению экспорта АПК в 1,5 раза, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

В ходе заседания также обсуждались текущие проблемы, с которыми сталкиваются российские экспортеры в условиях внешнего давления. В частности, речь шла о трудностях с международными расчетами. Для их решения вопрос будет вынесен на рассмотрение подкомиссии по международным расчетам.

Кроме того, была представлена инициатива по созданию цифровой торговой платформы, которая обеспечит полноценное сопровождение внешнеторговых операций, включая расчеты и платежи.

Еще одной темой стало рассмотрение пилотного проекта по предоставлению федеральных субсидий регионам на реализацию экспортных программ. Механизм предполагает ежегодное софинансирование из федерального бюджета на уровне 50% и направлен на достижение целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Старт реализации программы предложили перенести с 2028 на 2026 год, с учетом замечаний и предложений от регионов. Проект будет апробирован в четырех субъектах РФ, обладающих наибольшим экспортным потенциалом.

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Теги:
БРИКС Рыболовство Экспорт
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