Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России Общество

Фото: Александр Воложанин

Весенняя погода этого года стала настоящим испытанием для аллергиков. В Нижегородской области сезон пыльцевой аллергии прошёл не с одним, а сразу с двумя ярко выраженными пиками. Это резко повысило интерес к специализированным сайтам, где можно отследить уровень пыльцы в воздухе и получить рекомендации по борьбе с симптомами.

По данным оператора "МегаФон", трафик на такие ресурсы среди нижегородцев начал стабильно расти с наступлением весны, а к концу апреля достиг пиковых значений — объём просмотров удвоился. Особенно активными пользователи были в начале апреля и в 20-х числах месяца, когда число запросов превысило среднемесячный уровень в 3 и 3,5 раза соответственно.

Регион вошёл в пятёрку лидеров по числу обращений к сайтам для аллергиков, уступив только Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Нижегородцы обошли по интересу к теме жителей Самарской и Свердловской областей, Татарстана и Башкортостана.

Всплеск активности отразился и в обращениях к врачам. По информации "СберЗдоровья", с марта по середину мая 2025 года число телемедицинских консультаций и записей на приём к аллергологам выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной пик также пришёлся на апрель — это совпадает с данными по онлайн-трафику.

По возрастной структуре наибольшее число консультаций по-прежнему приходится на детей и подростков моложе 18 лет. Их доля выросла с 32% в 2024 году до 38% в 2025-м. Как отмечает врач-аллерголог Дарья Чернушевич, сезонная аллергия чаще всего впервые проявляется именно в детском или подростковом возрасте.

Следующими по числу обращений идут возрастные группы: 25–34 года (21%), 18–24 (19%), 35–44 (14%), 45–60 (10%) и старше 60 лет (5%).

Аллергия продолжает выходить на первый план весной, и жители Нижегородской области всё активнее используют цифровые инструменты, чтобы быть готовыми к её проявлениям.