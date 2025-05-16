Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2025 15:32  [36] Улицу Невзоровых в Нижнем Новгороде трижды перекроют летом
22 мая 2025 14:59  [89] Пристань "Валдаев" перенесли на Бору
22 мая 2025 14:53  [77] В Нижегородской области при поддержке партии "Единая Россия" в образовательных учреждениях открыты более 200 парт Героев
22 мая 2025 14:18  [105] Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России
22 мая 2025 14:12  [118] Рабочие начали асфальтировать Ковалиху после аварии на водопроводе
22 мая 2025 14:03  [111] Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика
22 мая 2025 13:49  [339] Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу
22 мая 2025 13:36  [160] 73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 13:19  [144] Схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 12:49  [175] Реконструкцию и строительство сетей в Новинках планируют завершить в 2029 году
Общество

Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России

22 мая 2025 14:18  [105] Общество
Нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России

Фото: Александр Воложанин

Весенняя погода этого года стала настоящим испытанием для аллергиков. В Нижегородской области сезон пыльцевой аллергии прошёл не с одним, а сразу с двумя ярко выраженными пиками. Это резко повысило интерес к специализированным сайтам, где можно отследить уровень пыльцы в воздухе и получить рекомендации по борьбе с симптомами.

По данным оператора "МегаФон", трафик на такие ресурсы среди нижегородцев начал стабильно расти с наступлением весны, а к концу апреля достиг пиковых значений — объём просмотров удвоился. Особенно активными пользователи были в начале апреля и в 20-х числах месяца, когда число запросов превысило среднемесячный уровень в 3 и 3,5 раза соответственно.

Регион вошёл в пятёрку лидеров по числу обращений к сайтам для аллергиков, уступив только Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Нижегородцы обошли по интересу к теме жителей Самарской и Свердловской областей, Татарстана и Башкортостана.

Всплеск активности отразился и в обращениях к врачам. По информации "СберЗдоровья", с марта по середину мая 2025 года число телемедицинских консультаций и записей на приём к аллергологам выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной пик также пришёлся на апрель — это совпадает с данными по онлайн-трафику.

По возрастной структуре наибольшее число консультаций по-прежнему приходится на детей и подростков моложе 18 лет. Их доля выросла с 32% в 2024 году до 38% в 2025-м. Как отмечает врач-аллерголог Дарья Чернушевич, сезонная аллергия чаще всего впервые проявляется именно в детском или подростковом возрасте.

Следующими по числу обращений идут возрастные группы: 25–34 года (21%), 18–24 (19%), 35–44 (14%), 45–60 (10%) и старше 60 лет (5%).

Аллергия продолжает выходить на первый план весной, и жители Нижегородской области всё активнее используют цифровые инструменты, чтобы быть готовыми к её проявлениям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных