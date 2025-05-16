Поезд "Ласточка" сохранит удлинённый состав на маршруте Москва — Нижний Новгород

Скоростной поезд №723 "Ласточка", курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом, продолжит движение в сдвоенном составе из десяти вагонов до 1 сентября 2025 года.
Продление работы удлинённого поезда связано с высоким спросом на пассажирские перевозки на этом направлении. Дополнительные вагоны позволяют перевозить больше пассажиров, сохраняя при этом комфорт поездки.
Состав отправляется из Москвы ежедневно в 21:15 и прибывает в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. В обратном направлении "Ласточка" выезжает из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибывает в столицу в 09:09.
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