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Общество

Поезд "Ласточка" сохранит удлинённый состав на маршруте Москва — Нижний Новгород

22 мая 2025 17:00  [1] Общество
Поезд Ласточка сохранит удлинённый состав на маршруте Москва — Нижний Новгород

Скоростной поезд №723 "Ласточка", курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом, продолжит движение в сдвоенном составе из десяти вагонов до 1 сентября 2025 года.

Продление работы удлинённого поезда связано с высоким спросом на пассажирские перевозки на этом направлении. Дополнительные вагоны позволяют перевозить больше пассажиров, сохраняя при этом комфорт поездки.

Состав отправляется из Москвы ежедневно в 21:15 и прибывает в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. В обратном направлении "Ласточка" выезжает из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибывает в столицу в 09:09.

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Теги:
ГЖД поезд
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