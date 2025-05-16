Подведены первые итоги работы муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода по брутто-контрактам Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

22 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили первые итоги работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижнего Новгорода по брутто-контрактам.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин. Он сообщил, что в первом квартале 2025 года "Нижегородпассажиравтотранс" начал поэтапный переход на выполнение перевозок пассажиров автотранспортом общего пользования по брутто-контрактам. С 1 января по новой системе начало работать 39 маршрутов, с 1 февраля – 57, а с 1 марта и по настоящее время – 60.

По данным на 16 мая, между Центром развития транспортных систем и "Нижегородпассажиравтотрансом" заключено 27 государственных брутто-контрактов по регулируемым тарифам в границах городского округа Нижний Новгород на 60 автобусных маршрутов со сроком исполнения до 31 декабря 2025 года на сумму 8,2 млрд рублей.

Общее количество водителей в Нижегородпассажиравтотрансе составляет – 1 422, дефицит кадров – 647 штатных единиц (45 %). В 2025 году наметилась положительная динамика в части привлечения водителей. Вырос и уровень среднемесячной заработной платы – в первом квартале 2025 года она составляет свыше 120 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). По сравнению с 1 кварталом 2024 года рост составил 42% или 35,5 тысяч рублей. Для улучшения условий труда и отдыха водителей и кондукторов в 2025 году «Нижегородпассажиравтотранс» запланировал установку модульных диспетчерских пунктов на восьми разворотных площадках.

«Стабильная работа общественного транспорта – это комфорт жителей города, поэтому этот вопрос всегда в центре внимания профильного комитета по транспорту регионального парламента. Мы понимаем, что на изменение ситуации требуется время. Поэтому депутаты будут и дальше держать на контроле ситуацию с работой транспорта по брутто-контрактам», - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Уже видны положительные изменения: увеличилось количество автобусов и подвижного состава, растет число новых водителей. Однако остаются и промежуточные вопросы, которые требуют внимания. Скоро завершится перекладка трамвайных путей, в том числе в Автозаводском районе. Это повлияет на распределение подвижного состава и водителей. Для нас контрольной точкой станет 1 сентября. Летом пассажиропоток снижается из-за каникул у студентов и школьников, отпусков, поэтому к осени нужно выйти на плановые показатели. Министерство транспорта обозначило ключевой показатель – 80 % выхода подвижного состава, к которому мы будем стремиться, - рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. – Сохраняется и проблема дефицита водителей, она актуальна не только для Нижегородской области, но и для всей России. На базе "Нижегородпассажиравтотранса" открыт учебный центр, но нужны системные меры: подключение техникумов и колледжей к подготовке кадров, пересмотр возрастных требований для работы водителем, направление бюджетных средств на профобразование в этой сфере. В ближайшее время мы планируем направить предложения в федеральное Правительство для принятия конкретных мер по решению кадровой проблемы».