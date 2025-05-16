Поддержка бойцов СВО выходит на новый уровень в Нижегородской области Политика

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Перевозском округе.

В работе комиссии приняли участие заместитель министра социальной политики Алексей Исаев, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина, президент Федерации адаптивного хоккея России Дмитрий Дронов, глава местного самоуправления Перевозского округа Наталья Трунина, глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров, глава Дзержинска Михаил Клинков, глава МСУ Шатковского округа Максим Межевов и другие представители органов власти.

«В Нижегородской области мы стремимся выстаивать систему проактивной помощи бойцам СВО вне зависимости от их статуса - и демобилизованным, и находящимся на лечении. Необходимые механизмы мы постоянно донастраиваем. Наша задача - знать и понимать, какая помощь нужна каждому участнику СВО, находящемуся на территории области, – социализация, медицинское сопровождение, реабилитация или трудоустройство. Это важнейшие вопросы. И все они решаются при межведомственном взаимодействии. А во время проведения межведомственной комиссии в выездном формате можно оценить ситуацию наиболее точно и объективно», - отметил Андрей Гнеушев.

Как рассказала на заседании комиссии Екатерина Генералова, для решения вопросов о трудоустройстве участников СВО нижегородский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» регулярно проводит профориентационные мероприятия с выездом на предприятия.

«К нашей работе уже подключились ведущие заводы Нижегородской области и ГЖД. В планах – одна из крупнейших торговых сетей региона. Регулярно организуем ярмарки вакансий, как в Нижнем Новгороде, так и на территории муниципалитетов, и они дают хорошие результаты. Также мы вместе с нашими подопечными готовимся к приемной кампании нового учебного года и можем оказать содействие в поступлении в учебные заведения: в прошлом году запрос на поступление ветеранов СВО в вузы очень вырос, и мы думаем, что положительная динамика сохранится в этом году», - рассказала Екатерина Генералова.

Представители министерства спорта региона представили доклад о мерах поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей в сфере физической культуры и спорта. Для этой категории граждан в Нижегородской области организован бесплатный доступ более чем на 200 муниципальных и государственных объектов спорта, проводятся занятия в спортивных секциях на безвозмездной основе.

«Для того чтобы получить консультацию по выбору вида спорта и узнать, какие объекты доступны для занятий в конкретном муниципалитете, участники СВО, члены их семей и все жители с ограниченными возможностями здоровья могут обратиться в региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Здесь работает единый методический центр, аккумулирующий весь адаптивный спорт в регионе. Специалисты центра помогут определиться с выбором, сориентируют по поводу необходимых документов и предоставят контакты нужного учреждения», - рассказал Дмитрий Кабайло.

Частные фитнес-клубы также активно поддерживают ветеранов СВО, выделяя годовые абонементы на бесплатное посещение занятий. Получить их в рамках установленной квоты ветераны могут через нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества».

Участники СВО также активно вовлекаются в игровые виды спорта. В регионе сформирована команда по футболу ампутантов «Патриот НН», которая достойно представляет Нижегородскую область на соревнованиях всероссийского уровня. Формируется команда по волейболу сидя, большую популярность набирает следж-хоккейное движение.

«Для людей с ограниченными возможностями адаптивный спорт – это самый короткий путь к социализации. С этого года в Нижегородской области действует команда по следж-хоккею «Штурм», которая полностью состоит из участников СВО. Команда обеспечена необходимым спортивным оборудованием и экипировкой, активно участвует в соревнованиях. Также в регионе создается профессиональная команда по следж-хоккею, ребята из «Штурма» имеют все шансы войти в ее состав и выбрать спорт своей профессией», - отметил президент Федерации адаптивного хоккея России Дмитрий Дронов.

Кроме того, для участников СВО на территории Нижегородской области ежегодно проходит не менее 200 спортивно-массовых мероприятий. Одним из самых масштабных 2025 году станет межрегиональный «Кубок защитников Отечества», который министерство спорта Нижегородской области планирует провести в августе совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Примерно 200 спортсменов-участников СВО со всего Приволжского федерального округа будут бороться за победу в семи спортивных дисциплинах.

В рамках выездного совещания члены межведомственной комиссии также обсудили ряд технических вопросов, направленных на расширение возможностей для вовлечения в спорт еще большего числа участников СВО.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына подчеркнула, что защита прав участников СВО и членов их семей - это не просто государственная задача, а моральный долг общества.

«Сегодняшнее заседание стало важным шагом в укреплении системной поддержки участников СВО, их семей, а также ветеранов. Хочу выразить признательность коллегам за конструктивный диалог и готовность объединять усилия для решения ключевых задач по реализации мер социальной защиты, по медицинской реабилитации, юридическому сопровождению, трудоустройству и организации занятий спортом защитников Отечества. Особое внимание уделили вопросам адресной помощи. Отмечу, что все обращения, поступающие в мой адрес, находятся на особом контроле, а взаимодействие с федеральными и региональными органами власти позволяет оперативно разрешать наиболее сложные ситуации», - отметила Оксана Кислицына.

Фото: Олег Булыгин