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Общество

Вопрос обеспечения пожарной безопасности в детских лагерях обсудили в Нижегородской области

22 мая 2025 17:35  [80] Общество
Вопрос обеспечения пожарной безопасности в детских лагерях обсудили в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

21 мая заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников провел плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области. Основным вопросом в повестке стало выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.

По информации министерства региональной безопасности Нижегородской области,  на территории региона в текущем году в детской оздоровительной кампании планируется задействовать более 1 000 детских лагерей различных форм отдыха. На этих объектах провели профилактические мероприятия и практические тренировки по эвакуации и отработке действий обслуживающего персонала в случае пожара. Особое внимание уделялось загородным детским лагерям, подверженным угрозе лесных и лесоторфяных пожаров. Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, в начале каждой смены в детских оздоровительных лагерях для ребят планируется проводить лекции, беседы с использованием наглядной агитации и другие профилактические мероприятия, уделяя особое внимание учреждениям, располагающимся вблизи водных объектов.

В ходе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главам органов местного самоуправления Нижегородской области рекомендовано до начала работы детских оздоровительных лагерей организовать очистку прилегающей территории от сухой травы и мусора, а также проверить наличие первичных средств пожаротушения, исправность автоматических средств обнаружения и сообщения о пожаре и оборудованных водоисточников для наружного пожаротушения.

На заседании комиссии в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации рассмотрены меры по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории Нижегородской области. Также проанализирована работа по наращиванию запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главы местного самоуправления Нижегородской области подготовили доклады о проделанной работе и сроках её завершения. 

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Теги:
Безопасность Детские лагеря
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