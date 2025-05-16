Андрей Гнеушев в Перевозе встретился с вдовой участника СВО и супругой без вести пропавшего бойца Общество

Фото: Олег Булыгин

21 мая заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в Перевозе встретился с вдовой участника СВО Дениса Рышкова и супругой без вести пропавшего бойца. Встреча прошла в рамках выездного заседания региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Андрей Гнеушев в ходе общения с вдовой бойца СВО Любовью Рышковой выяснил, какая конкретно помощь требуется. В частности, Минздрав региона уже подключился к решению вопроса медицинской помощи дочери погибшего воина.

Необходимую помощь, в том числе в решении бытовых проблем, окажут и супруге без вести пропавшего бойца Марии.

Встреча проходила на территории Музейно-выставочного центра, где участники комиссии ознакомились с экспозицией, посвященной специальной военной операции: в ней представлены вооружение и экипировка воинов СВО, военные трофеи. Также гостям рассказали о работе волонтерского объединения Перевоза «СВОих не бросаем», которое действует с начала спецоперации и принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Жители Перевоза плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи, отправляют на фронт соления, пишут письма бойцам СВО. Музей постоянно посещают школьники округа, где сотрудники центра рассказывают им о причинах проведения спецоперации и о ее героях.