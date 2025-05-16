Нижегородские студенты могут выбрать целевое обучение из 300 вариантов Общество

Фото: УТЗН Нижегородской области

Студенты Нижегородской области приглашаются к участию в программе целевого обучения в рамках национального проекта «Кадры». Они могут ознакомиться с предложениями работодателей и подать заявки на единой цифровой платформе «Работа России».

Для поиска предложений в Нижегородской области необходимо кликнуть по кнопке «Все фильтры» и в блоке «Регион трудоустройства» указать свой регион, а также выбранное учебное заведение, направление подготовки, форму и заказчика целевого обучения.

На данный момент доступен функционал для заключения договоров только с уже обучающимися студентами.

«Целевое обучение – это эффективный инструмент, который позволяет студентам уже во время учебы заручиться поддержкой будущего работодателя, а предприятиям – подготовить специалистов под свои конкретные задачи. В Нижегородской области мы активно развиваем это направление, чтобы сократить разрыв между образованием и реальными потребностями рынка труда», – рассказал руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Портал «Работа России» объединяет актуальные предложения от работодателей и образовательных учреждений в разных муниципалитетах региона. Сейчас на нем доступно более 300 вариантов целевого обучения для трудоустройства в Нижегородской области. В молодых специалистах нуждаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организации здравоохранения и образования. Получить профессию можно по программам бакалавриата (150 предложений), подготовки специалистов среднего звена (88), базового высшего образования (30), специалитета (25 предложений) и другим направлениям. Форматы обучения – очный и заочный.

«Благодаря целевому обучению студенты гарантированно получают востребованную профессию и трудоустройство после окончания обучения, а работодатели приобретают квалифицированных специалистов, подготовленных под их запросы. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое снижает риски как для выпускников, так и для компаний. Мы видим растущий интерес со стороны обеих сторон и готовы помогать в организации этого процесса», – отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

До 10 июня компании публикуют свои предложения на портале «Работа России». Работодатели региона предоставляют обучение за счет предприятия с последующим трудоустройством, а также и практико-ориентированное образование, и стажировки в компаниях.

По всем вопросам, связанным с организацией целевого обучения, можно обращаться в Управление по труду и занятости населения Нижегородской области по телефону: 8 (831) 234-07-18 (доб. 306). Также можно уточнить информацию в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.