Депутат Пилипенко назвала хорошей идею о введении оценок за поведение в школах Общество

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею введения оценок за поведение в школах. Ольга Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, считает это предложение правильным, поскольку ответственность за поведение ребенка должна нести сам ученик и его родители.

В беседе с телеканалом "360" она подчеркнула, что школа для ребенка — это вторая семья, где он проводит много времени и должен быть ответственным за своё поведение и взаимодействие с учителями и сверстниками.

"Как форму дети носят с логотипом своей школы, так он должен гордо носить звание школьника. А для этого должен соответственно вести себя", — отметила Пилипенко.

Для реализации этой инициативы необходим кодекс поведения и комплекс мер, включая профилактические беседы, работу психологов и взаимодействие с семьями.

По мнению парламентария, оценки за поведение должны стимулировать детей к соблюдению установленных норм и способствовать формированию позитивной корпоративной культуры в школах.