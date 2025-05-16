В Нижнем Новгороде стартовал финал конкурса "Проектный руководитель-2025" Общество

Фото: министерство кадровой политики правительства Нижегородской области

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовал финал VII Всероссийского конкурса «Проектный руководитель-2025». За звание лучших проектных лидеров страны поборются 24 финалиста со всей России, прошедшие многоэтапный отбор из 1 299 участников. География участников конкурса – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, двое финалистов – представители Нижегородской области.

Конкурс проводится Президентской академией с целью выявления лидеров страны в области эффективного управления проектами в различных отраслях.

Открыли конкурс заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и председатель оргкомитета Всероссийского конкурса «Проектный руководитель», директор дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии Наталья Гаркуша.

«Наш регион заинтересован в развитии проектной культуры и культуры эффективного управления, поэтому мы очень рады, что Нижний Новгород стал площадкой для проведения финала конкурса «Проектный руководитель». Перед участниками конкурса стоят настоящие вызовы – им предстоит разработать проектные предложения в соответствии с проектными задачами в сфере ЖКХ, демографической политики, науки, развития туризма и ESG. Нам важен свежий взгляд на проблемы, и мы готовы не просто оценить предложения конкурсантов, а при возможности воплотить их в реальную жизнь», - отметила Екатерина Солнцева.

Конкурсанты прошли многоступенчатый отбор, который включал онлайн-оценку личностных и профессиональных компетенций, опыта проектной деятельности участников.

«Конкурс «Проектный руководитель» проходит уже седьмой год. Каждый год он объединяет действительно сильнейших профессионалов в сфере управления проектами из разных отраслей. В этом году финал конкурса принимает Нижегородская область. Мы благодарны губернатору Глебу Сергеевичу Никитину за приглашение провести заключительную часть конкурса в Нижнем Новгороде и за оказанную поддержку. Его команда подготовила для наших конкурсантов действительно сложные интересные кейсы. Надеемся, что те проектные решения, которые разработают финалисты, будут полезны региону», – прокомментировала Наталья Гаркуша.

Конкурс продлится с 22 по 24 мая. За это время участникам предстоит разработать и презентовать жюри проектные предложения для региона по пяти проблемным ситуациям: повышение рождаемости, популяризация института семьи и роли родительства; привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ; развитие робототехники и роботизация производственных предприятий; улучшение экологических, социальных и управленческих практик; развитие гастрономического потенциала.

Лучшие решения будут применяться на местах, тиражироваться в субъектах Российской Федерации и масштабироваться на федеральном уровне.

В жюри конкурса «Проектный руководитель» входят эксперты международного уровня в области управления. В составе наблюдательного совета – руководители и заместители руководителей федеральных органов власти и госучреждений, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председателем наблюдательного совета является ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Победителей определят в пяти номинациях: «Управление изменениями»; «Научно-технологическое развитие»; «Публичное управление»; «Инженерные и инфраструктурные преобразования»; «Разработка новых продуктов и развитие бизнеса».

Победители получат возможность бесплатной сертификации по проектному управлению и войдут в сообщество сильнейших проектных менеджеров страны.