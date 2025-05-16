Нижегородцы представили картины на фестивале креативных технологий "АртПром" Культура и отдых

Фото: Дарья Сорокина

17 картин нижегородских художников на промышленную тематику представлено на международном фестивале креативных технологий «АртПром». Мероприятие организует Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие проходит в Самаре с 21 по 23 мая.

В состав делегации Нижегородской области вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и галерист, руководитель проекта «Индустриальный Арт» Дарья Сорокина.

«Прошлогодний фестиваль научно-технической анимации «МультПром», который проходил в Нижнем Новгороде, послужил отправной точкой для проекта «АртПром». Мероприятие в Самаре значительно расширило тематику, включив в себя разнообразные форматы: от документального кино и видеороликов о науке и технике до аудиопродукции, текстовых материалов, изобразительных работ, посвященных технологиям и промышленности. Такие проекты позволяют доступно рассказывать как о вызовах, стоящих перед предприятиями, так и об их достижениях», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На фестивале Нижегородская область представляет выставку картин нижегородских художников – участников проекта «Индустриальный Арт». Проект предусматривает проведение пленэров на предприятиях Нижегородской области. Художники, вошедшие в состав команды, за восемь месяцев реализации проекта посетили 15 предприятий Нижегородской области. Поддержку в организации визитов оказывало министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По итогам было создано более 250 художественных работ, 17 из которых представлены на фестивале «АртПром».

На холстах, экспонированных в Самаре, изображены производственные площадки ЗАО «Промтехмаш», ООО «Первая ткацкая фабрика», филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», ООО «Окапол», АО «Волга», АО «Борский стекольный завод» и др.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области взяло на себя расходы по доставке экспонатов и размещению картин на площадке в период проведения фестиваля.

«Наши цели схожи с целями фестиваля «АртПром», в котором мы с удовольствием принимаем участие. Это, прежде всего, популяризация инженерных и рабочих профессий, продвижение промышленности. В своих работах участники нашего проекта раскрывают красоту и мощь предприятий России, динамику, силу и красоту производства и технологий. Для нас каждый пленэр — это не просто возможность создать художественное произведение, но и способ соединить два мира: индустрию и творчество. Также мы помогаем запечатлеть богатую промышленную историю области, поддерживаем местное искусство. «Индустриальный Арт» – это еще один шаг к налаживанию диалога между искусством и промышленностью, который, уверена, будет развиваться», – рассказала Дарья Сорокина.

На выставке представлены работы нижегородских художников Ольги Шинелиной, Евгении Шнеповой, Елены Коноплевой, Елены Романовой, Натальи Елсаковой, Любви Беловой, Ольги Шавиной, Владимира Логинова, Екатерины Пичугиной, Анны Долгановой, Юлии Птицыной, Галины Криваткиной.

В рамках деловой программы технофорума пройдут экспертные дискуссии, кейс-шоу, паблик-токи с презентацией лучших практик объединения промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных индустрий.