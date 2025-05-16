Нижегородский литейный завод стал участником проекта "Производительность труда" Экономика

Фото: ООО "Литейный завод "РосАЛит"

ООО «Литейный завод «РосАЛит» из Заволжья стало 282-м участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области.

Предприятие специализируется на производстве алюминиевых отливок, деталей сложных форм с механической обработкой и изготовлении оснастки. Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

«Специалисты РЦК будут работать на площадке Литейного завода «РосАЛит» в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проанализируют все процессы, определят «узкие места» и предложат пути улучшения качества работы. Также параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства. В комплексе инструменты федерального проекта «Производительность труда» позволят повысить эффективность производства на пилотном потоке», - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

ООО «Литейный завод «РосАЛит» стало вторым предприятием литейного производства в Нижегородской области, внедряющим бережливые технологии при господдержке.

С 2019-го по 2024 год внедрение бережливых технологий на предприятиях при господдержке велось в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года – по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того, чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.