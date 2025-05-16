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Спорт

Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют из-за полумарафона 24-25 мая

22 мая 2025 18:10  [41] Спорт
Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют из-за полумарафона 24-25 мая

Фото: Кира Мишина

Новые ограничения движения транспорта ждут жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные, 24-25 мая. Это связано с проведением благотворительного полумарафона "Беги, герой!" (0+).

Так, с 24 мая с полуночи до 22:00 будут закрыты для транспорта Волжская набережная от Пролетарской улицы до Совнаркомовской, Совнаркомовская от Волжской набережной до Стрелки, а также улица Бетанкура от Волжской набережной до Самаркандской.

С 22:00 24 мая до 15:00 25-го проехать не получится по Волжской набережной от Пролетарской до Совнаркомовской, по улице Бетанкура от Волжской набережной до Самаркандской и от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону набережной, по улице Совнаркомовской на участке от набережной до Самаркандской, по улице Самаркандской от улицы Марата до Стрелки, по Керченской от Совнаркомовской до Советской, а еще по Канавинскому мосту.

Вдобавок ко всему, перекроют Похвалинский съезд от Благовещенской площади до Малой Покровской улицы, Нижневолжскую набережную от Благовещенской площади до Казанского съезда, улицы Красная Слобода и Широкая, а также Зеленский, Георгиевский и Казанский съезды, набережную Гребного канала от Казанского съезда до дома №110А, Верхневолжскую набережную, улицу Минина от площади Минина до Пискунова, площадь Минина от Георгиевского до Зеленского съезда, улицы Ульянова, Варварскую, Алексеевскую (от Пискунова до площади Минина).

Добавим, что, по данным организаторов, участие в полумарафоне 2025 года примут примерно 20 тысяч человек. В субботу запланирован забег на дистанцию 5 км и детский забег. А в воскресенье — на 10 км и 21,1 км.

Ранее сообщалось, что на площади Лядова сняты ограничения движения автотранспорта. Реконструкция трамвайных путей там завершилась досрочно.

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Теги:
Бег ограничения
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