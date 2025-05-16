Глеб Никитин: Нижегородская область готова к созданию новых экотехнопарков Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область открыта для новых проектов в сфере экотехнопарков. Об этом сообщил губернатор региона и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин, выступая на круглом столе "Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы" в рамках Невского международного экологического конгресса.

По словам главы региона, область входит в число шести пилотных субъектов страны, где уже идет работа по созданию экотехнопарков. Первый из них — на месте бывшего химпредприятия "Заря" в Дзержинске — должен начать работу в 2025 году. Губернатор подчеркнул, что регион готов реализовать еще два подобных проекта.

Он также отметил, что продукция будущих резидентов дзержинского экотехнопарка уже находит применение — в частности, используется для производства дорожных покрытий, объектов коммунальной инфраструктуры и элементов благоустройства. В пример Никитин привёл установку в 2025 году специальных контейнерных площадок на туристических маршрутах региона. Они будут выполнены из переработанных материалов с добавлением модификаторов, которые производит компания "Окапол" — один из резидентов экотехнопарка.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что нижегородский экотехнопарк объединяет высокотехнологичные компании и продолжает расширяться. Он отметил, что в Нижнем Новгороде уже не осталось свободных участков для размещения новых резидентов, а спрос на механизм поддержки через подобную площадку остаётся высоким.

Буцаев также заявил, что регион начал заранее формировать условия для появления и активного использования вторичного сырья. По его словам, сегодня Россия на практике демонстрирует, что экономика, построенная на переработке, может конкурировать с производством из первичных ресурсов.

"Экотехнопарки позволяют снижать себестоимость востребованной продукции и практически исключать образование производственных отходов. Убежден, что такой подход необходим как для устойчивого развития экономики, так и для минимизации вреда окружающей среде", — добавил Глеб Никитин.

Напомним, в мае 2024 года президент России Владимир Путин поставил задачу сформировать в стране полноценную экономику замкнутого цикла. К 2030 году предполагается обеспечить сортировку всех образующихся твёрдых коммунальных отходов, сократить захоронение до 50% и вовлекать в оборот не менее четверти отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов. Эти цели реализуются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в нацпроект "Экологическое благополучие".

ХІ Невский международный экологический конгресс проходит 22–23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. В нем участвуют более 1200 представителей власти, экологических организаций, научного и образовательного сообщества, бизнеса и общественных объединений. Среди ключевых тем обсуждений — развитие экономики замкнутого цикла, государственная политика в сфере обращения с отходами, нацпроект "Экологическое благополучие", законодательное регулирование и меры поддержки "зеленых" инициатив.

Организаторами форума выступают Правительство России, Совет Федерации, Минприроды РФ и Межпарламентская Ассамблея СНГ. За подготовку и проведение мероприятия отвечает фонд "Росконгресс".

С 2025 года в России по поручению президента начал действовать новый национальный проект "Экологическое благополучие", объединивший задачи прежнего нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни. Работа по проекту ведется в шести направлениях: создание инфраструктуры для переработки отходов, ликвидация свалок, очистка водоемов, сохранение лесов, снижение загрязнения воздуха, развитие экологического туризма и охрана редких видов животных.

Нацпроект включает шесть федеральных программ: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".