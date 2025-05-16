Схемы движения автобусов изменятся из-за полумарафона в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Кира Мишина

24 и 25 мая в Нижнем Новгороде пройдёт благотворительный полумарафон "Беги, герой!" (0+). В связи с мероприятием ограничат движение транспорта на Канавинском мосту и прилегающих улицах, а также изменятся маршруты общественного транспорта.

Что изменится в маршрутах:

— А-1, А-68 будут ехать по улице Ошарской до остановки "Чёрный пруд". Обратное направление — без изменений.

— А-3, А-61 направятся в нагорную часть через метромост, Одесскую и Максима Горького. Обратно — через Варварскую, Пискунова и тот же маршрут.

— А-5 проследует от улицы Деловой до "Деревни Печёры".

— А-13, А-19, А-45, А-90, 226, 304 поедут в нагорную часть через метромост и улицы Одесская, Горького, Звездинка, Варварская и др. Обратный путь — в том же духе.

— А-18 изменит маршрут в обе стороны, с проходом по Мещерскому бульвару, Совнаркомовской и далее по Горького, Ильинской и Маслякова.

— А-22, А-26, А-41, А-43, А-78 — аналогично с использованием метромоста, Горького, Ильинской, Малой Покровской и Ямской.

— А-24, А-74 будут двигаться через Мещерский бульвар, Бетанкура, Звездинку, Варварскую и Пискунова. Обратно — по тому же маршруту.

— А-31, А-39, А-91, Э-9, Э-13, Э-17 поедут до "Чёрного пруда" через Пискунова. Обратка — через Алексеевскую, Октябрьскую и Варварскую.

— А-40, А-64, А-97 будут ходить по Пискунова в обоих направлениях.

— А-42 — по Октябрьской и Ошарской до "Чёрного пруда", обратно — по Пискунова.

— А-52 проследует через Мещерский бульвар, метромост, Максима Горького и Октябрьскую до "Чёрного пруда", обратно — по Пискунова и Горького.

— А-70 — от "Стрелки" через Мещерку и центр, обратно — по тому же маршруту с захватом улиц Карла Маркса и Пролетарской.

— А-71, А-95 — по метромосту до "Чёрного пруда", обратно — через Пискунова и Горького.

— А-7, А-87 будут укорочены до площади Революции.

На всех маршрутах остановки сохранятся в привычных местах по пути следования.