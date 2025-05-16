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Политика

Никитин поднял вопрос экологической ответственности на заседании Госсовета

23 мая 2025 10:07  [126] Политика
Никитин поднял вопрос экологической ответственности на заседании Госсовета

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экологическое благополучие". Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XI Невского международного экологического конгресса. Никитин возглавляет эту комиссию.

Ключевой темой обсуждения стала экологическая ответственность — важнейший элемент реализации национального проекта "Экологическое благополучие", который стартовал в 2025 году по поручению президента России.

В заседании приняли участие более 200 человек. Среди них — первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель министра Денис Буцаев, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, его первый заместитель Вячеслав Фетисов, зампред комитета по туризму Николай Валуев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, сенатор Ольга Щетинина, эксперты и участники конгресса.

Глеб Никитин отметил, что тема ответственности за причинённый окружающей среде вред актуальна для всех субъектов страны. Он предложил подходить к ней с двух сторон: как к юридическому инструменту и как к вопросу осознанного отношения к природе.

"Обеспечение неотвратимости эколого-правовой ответственности, экологическая безопасность и контрольная деятельность — это ключевые задачи государства", — подчеркнул глава комиссии.

Он также выразил мнение, что приоритет должен отдаваться превентивным мерам и добровольному возмещению экологического ущерба. По словам Никитина, международный опыт подтверждает эффективность профилактического подхода, в том числе через вовлечение бизнеса в реализацию "зелёных" инициатив и развитие экономики замкнутого цикла.

Дмитрий Кобылкин сообщил, что депутаты продолжают мониторинг реализации нацпроектов и поручений президента. Проверки, связанные с модернизацией очистных сооружений и рекультивацией полигонов ТКО, уже выявили ряд системных проблем. Он подчеркнул необходимость переоценки действующих механизмов — от качества проектной документации до оценки результатов.

Николай Валуев поддержал идею Вячеслава Фетисова о создании экологической полиции. Он предложил в будущем привлекать к этой работе участников СВО после прохождения обучения и перепрофилирования. По его словам, штрафы можно направлять на содержание новой структуры, как это делают в ряде других стран.

Светлана Радионова поблагодарила за уже сформированную нормативную базу в области экологической ответственности бизнеса. Она также предложила вернуться к идее создания единого экологического кодекса, который бы объединил все профильные документы в один свод.

"Экологическая ответственность — это не только правильно, но и выгодно. Это про будущее, про людей. И это недорого, если соблюдать правила", — отметила руководитель Росприроднадзора.

По итогам заседания члены комиссии предложили ряд инициатив по совершенствованию законодательства. В частности, речь шла об уточнении требований к экологическому аудиту, исключении неоднозначных формулировок из норм по возмещению ущерба, а также о создании единых государственных стандартов экологически ответственного ведения бизнеса.

XI Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 22–23 мая 2025 года. В нём участвуют более 1 200 человек: представители органов власти, бизнеса, научного и образовательного сообщества, экологических организаций и общественных объединений.

Среди главных тем форума — развитие циклической экономики, совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами, государственная поддержка "зелёных" проектов и реализация нацпроекта «Экологическое благополучие».

Организаторами конгресса выступают Правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды России и Межпарламентская Ассамблея СНГ. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс".

Напомним, что с 2025 года в России действует национальный проект "Экологическое благополучие". Он охватывает шесть федеральных направлений: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Проект направлен на улучшение экологической обстановки в стране, создание современной инфраструктуры по обращению с отходами, восстановление водоёмов, защиту лесов и редких видов животных, а также развитие экологического туризма.

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Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Экология
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