Поляков обсудил с бизнесом новую стратегию развития северных территорий региона Экономика

Фото: Александр Юданов

В Шахунье состоялось выездное совещание, на котором заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков обсудил с представителями власти и бизнеса реализацию новой стратегии развития северных территорий региона.

Ключевым элементом подхода станет создание управляющей компании, которая будет координировать усилия по привлечению инвестиций и участию в федеральных программах. В совещании приняли участие министр экономического развития области Денис Исмагилов, его заместитель Артур Батурский, главы муниципалитетов Шахуньи и Урены, а также представители агрохолдинга "Шахунское молоко" и компании "Оргхим".

По словам Егора Полякова, основной задачей проекта станет объединение ресурсов и инициатив власти и бизнеса для комплексного развития территории. В качестве пилотной площадки выбрана Шахунья. Здесь предполагается создать управляющую компанию, способную аккумулировать усилия по привлечению федеральных средств и инвесторов, заинтересованных не только в реализации коммерческих проектов, но и в развитии социальной инфраструктуры — школ, дорог, объектов туризма.

"У нас уже есть успешный опыт — паломническо-туристический кластер 'Арзамас – Дивеево – Саров'. Схожий подход мы хотим применить и в северных районах. Управляющая компания будет работать над участием в максимальном числе федеральных программ", — отметил Поляков.

На текущем этапе рассматривается 35 инициатив общей стоимостью более 7,6 млрд рублей. Среди них — развитие Шахунского молочного завода, инфраструктурные проекты, а также социальные инициативы.

Создание управляющей компании планируется на базе администрации муниципалитета и агрохолдинга "Шахунское молоко", который станет якорным инвестором. Финансирование будет вестись преимущественно за счет частных вложений. В рамках проекта агрохолдинг уже начал формирование агрокластера "Северная долина".

"Мы планируем строительство животноводческого комплекса на 2 400 голов, модернизацию завода с увеличением переработки молока до 700 тонн в сутки. Особое внимание уделяем подготовке кадров — подписаны соглашения о создании агроклассов в Хмелевицкой школе и сотрудничестве с Шахунским колледжем аграрной индустрии. Также предусмотрено строительство жилья и отеля для сотрудников. Это создаст условия для роста экономики и развития агротуризма", — рассказал генеральный директор УК "Шахунское молоко" Александр Маликов.

Свою заинтересованность в участии в проекте выразили и представители Уренского муниципального округа. Они предложили рассмотреть возможность создания на своей территории зон с преференциями для бизнеса.

Во время визита делегация правительства осмотрела производственные объекты компаний "Оргхим", "Шахунское молоко" и ферму ООО "Никитино", где были представлены планы по дальнейшему развитию.

Инициативы по поддержке бизнеса соответствуют целям нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", стартующего в 2025 году по поручению президента России. Он нацелен на рост малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда и увеличение инвестиций.

Ранее Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив.