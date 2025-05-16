Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 мая 2025 12:53  [50] Приборы АПЗ включены в реестр Минпромторга РФ
23 мая 2025 12:37  [87] Дзержинский экотехнопарк планируют открыть до конца 2025 года
23 мая 2025 12:30  [71] В Госдуме предложили увеличить вдвое налоги на игорный бизнес
23 мая 2025 12:28  [62] Около 70 нижегородских компаний приняли участие в торгово-закупочной сессии с представителями крупной торговой сети
23 мая 2025 11:58  [109] ВТБ предупреждает: отдали карту "курьеру" — стали дропом
23 мая 2025 11:00  [430] Поляков обсудил с бизнесом новую стратегию развития северных территорий региона
22 мая 2025 18:01  [197] Нижегородский литейный завод стал участником проекта "Производительность труда"
22 мая 2025 15:15  [299] Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла на 42%
22 мая 2025 15:08  [259] ВТБ: Прирост рынка рублевых сбережений в апреле увеличился в два раза
22 мая 2025 12:27  [317] НПАТ заключил 27 брутто-контрактов на 8,2 млрд рублей с начала года
Экономика

ВТБ предупреждает: отдали карту "курьеру" — стали дропом

23 мая 2025 11:58  [109] Экономика
ВТБ предупреждает: отдали карту курьеру — стали дропом

Фото: предоставлено ВТБ

Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии — мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки». В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших.

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать пин-код карты и передать саму карту подставному курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты, установки защиты или, чтобы отвязать карту от счета. Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный пин-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших. Помимо потери собственных средств, мошенники превращают ничего не подозревающую жертву в дропа — посредника в преступной схеме.

«Мошенники играют на страхе людей, имитируя официальные организации — банки, правоохранительные органы. Их цель — заставить жертву добровольно отдать карту, чтобы максимально заработать. Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами — а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших. При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать её одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. Оперативное действие поможет предотвратить несанкционированное использование средств», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Он добавил, что спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким. «Банковский рынок активно работает для усложнения дроперской деятельности. ВТБ применяет множество методов для борьбы с ними, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. Сейчас банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году - более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год ВТБ заблокировал более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 миллионов рублей со счетов дропов. Мы активно участвует в проведении антидроперской политики и поддерживает создание новых механизмов для успешной борьбы с ними», — отметил Дмитрий Ревякин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ мошенники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных