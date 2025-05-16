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Экономика

Около 70 нижегородских компаний приняли участие в торгово-закупочной сессии с представителями крупной торговой сети

23 мая 2025 12:28  [53] Экономика
Около 70 нижегородских компаний приняли участие в торгово-закупочной сессии с представителями крупной торговой сети

Фото: технопарк "Анкудиновка"

Около 70 нижегородских предприятий приняли участие в торгово-закупочной сессии (ТЗС) с федеральной торговой компанией METRO. Мероприятие состоялось в технопарке «Анкудиновка». Организаторы – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и торговая компания. 

«Сегодня почти четверть продукции, которая представлена на полках крупнейших торговых сетей Нижегородской области, произведена региональными компаниями. Этот результат стал возможен в том числе благодаря проведению торгово-закупочных сессий с представителями ведущих ритейлов. Прямой диалог с потенциальными заказчиками позволяет производителям проанализировать ассортимент товаров и определить, какие показатели необходимо улучшить, чтобы соответствовать стандартам качества и требованиям торговой сети», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Нижегородские производители представили чай, специи и приправы, сыры, молочную продукцию, напитки, мясо и яйца, выпечку, овощи, рыбу и другие товары.

«Конференцию для локальных поставщиков мы проводим совместно с Минпромом Нижегородской области. Потребности наших профессиональных клиентов в сегментах малоформатной независимой розничной торговли и предприятий общественного питания разворачивают нас к тому, чтобы все больше работать с местными продуктами и увеличивать их долю в ассортименте наших торговых центров в Нижнем Новгороде. Именно по этой причине мы настроены на продуктивное общение и расширение взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками региона по итогам конференции», – отметил заместитель генерального директора, директор по корпоративной внешней политике METRO Россия Алексей Григорьев. 

Торгово-закупочные сессии нижегородский Минпром проводит с 2019 года на регулярной основе в рамках проекта «Школа торговых отношений». 

В этом году уже состоялась торгово-закупочная сессия с ООО «О`КЕЙ» и Х5 Group. В прошлом году прошли встречи с представителями АО «Тандер», ООО «Лента», Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), ООО «О’КЕЙ» и ООО «Ашан». После таких мероприятий на сайте ведомства размещается информация о возможностях для сотрудничества с сетевыми компаниями. Нижегородские производители могут получить информацию об условиях, которые организации торговли предъявляют для размещения продукции в сетевых магазинах, на сайте областного минпромторга.

О проведении следующих торгово-закупочных сессий будет сообщено дополнительно. 

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Торговля
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