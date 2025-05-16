Движение транспорта и парковку ограничат около "Нижполиграфа" на несколько дней Общество

Фото: ЦОДД

Из-за проведения финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" (12+) с 24 по 29 мая в центре Нижнего Новгорода вводятся временные ограничения движения и парковки.

С 00:01 24 мая до 23:59 29 мая полностью перекроют проезд по отдельным участкам улицы Академика И.Н. Блохиной:

– между зданиями №32 и №32Д по улице Варварской,

– между домами №12 и №14,

– от дома №14 до дома №47 по улице Ковалихинской,

– а также выезд со двора дома №47 на улицу Академика Блохиной.

В это же время нельзя будет заехать на территорию Парка мастеров "Нижполиграф" (улица Варварская, 32, со стороны Ковалихи), а также запретят парковку на участке у дома №46 по улице Ковалихинской между зданиями №16 и №18.

Дополнительно 25 мая с 7:00 до 23:59 перекроют местный проезд возле дома №29 на проспекте Гагарина.

Водителям советуют заранее изучить обновлённую схему движения, внимательно следить за временными дорожными знаками и соблюдать правила на перекрытых участках.

Напомним, что 24 и 25 мая в столице Приволжья будет проходить полумарафон. Из-за него будет перекрыто движение в центре Нижнего Новгорода, на Канавинском мосту и возле стадиона на Стрелке. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта.