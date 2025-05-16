Нижегородцам будет доступен реестр алиментщиков с 25 мая Общество

С 25 мая 2025 года в России начнёт работать официальный реестр должников по алиментам. Нововведение предусмотрено Федеральным законом №114-ФЗ от 29 мая 2024 года, который вносит изменения в законодательство об исполнительном производстве.

Реестр будет вестись в электронном формате и станет частью сервиса "Банк данных исполнительных производств", размещённого на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Внести человека в этот список смогут при наличии административной или уголовной ответственности за отказ платить алименты. Также в него попадут граждане, не исполняющие обязательства по содержанию недееспособных совершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также лица, находящиеся в розыске за уклонение от выплат.

Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полной выплаты всей суммы задолженности. Частичная оплата долга не станет поводом для исключения из реестра.

Цель закона — усилить мотивацию уклоняющихся от алиментов к добросовестному исполнению своих обязанностей. Публичность реестра, по мнению законодателей, поможет повлиять на сознательность должников за счёт репутационных рисков и возможных ограничений в социально-деловой сфере.