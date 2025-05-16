В России предложили запретить продажу невозвратных билетов

Фото:
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев предложил ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов. По его мнению, это позволит авиакомпаниям продавать освободившиеся билеты, а пассажирам — сообщать о невозможности поездки и получать хотя бы частичную компенсацию.
Матвеев в беседе с телеканалом "360"отметил, что невозвратные тарифы — самые дешёвые и популярные, но в случае непредвиденного срыва поездки пассажиры не могут вернуть деньги за билет, что приводит к пустым местам в самолётах.
Он считает, что даже небольшая компенсация, например 500 рублей, могла бы стимулировать людей сообщать о своих отменах, а билеты — снова поступать в продажу.
Это предложение особенно актуально в период отпусков, когда проблема переполненных самолётов становится особенно острой. С технологической точки зрения возврат билетов через интернет прост, и это решение может быть выгодным как для пассажиров, так и для авиакомпаний.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+