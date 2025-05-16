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Общество

В России предложили запретить продажу невозвратных билетов

23 мая 2025 16:25  [99] Общество
В России предложили запретить продажу невозвратных билетов

Фото: Кира Мишина

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев предложил ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов. По его мнению, это позволит авиакомпаниям продавать освободившиеся билеты, а пассажирам — сообщать о невозможности поездки и получать хотя бы частичную компенсацию.

Матвеев в беседе с телеканалом "360"отметил, что невозвратные тарифы — самые дешёвые и популярные, но в случае непредвиденного срыва поездки пассажиры не могут вернуть деньги за билет, что приводит к пустым местам в самолётах.

Он считает, что даже небольшая компенсация, например 500 рублей, могла бы стимулировать людей сообщать о своих отменах, а билеты — снова поступать в продажу.

Это предложение особенно актуально в период отпусков, когда проблема переполненных самолётов становится особенно острой. С технологической точки зрения возврат билетов через интернет прост, и это решение может быть выгодным как для пассажиров, так и для авиакомпаний.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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