В России предложили запретить продажу невозвратных билетов Общество

Фото: Кира Мишина

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев предложил ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов. По его мнению, это позволит авиакомпаниям продавать освободившиеся билеты, а пассажирам — сообщать о невозможности поездки и получать хотя бы частичную компенсацию.

Матвеев в беседе с телеканалом "360"отметил, что невозвратные тарифы — самые дешёвые и популярные, но в случае непредвиденного срыва поездки пассажиры не могут вернуть деньги за билет, что приводит к пустым местам в самолётах.

Он считает, что даже небольшая компенсация, например 500 рублей, могла бы стимулировать людей сообщать о своих отменах, а билеты — снова поступать в продажу.

Это предложение особенно актуально в период отпусков, когда проблема переполненных самолётов становится особенно острой. С технологической точки зрения возврат билетов через интернет прост, и это решение может быть выгодным как для пассажиров, так и для авиакомпаний.