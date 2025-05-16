Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили готовность региона к детской летней оздоровительной кампании в 2025 году.

Парламентарии заслушали доклад министра образования и науки Михаила Пучкова, который сообщил, что в летний период 2025 года запланирована работа 1097 лагерей для детей со всех уголков области, что на 2% больше, чем в летний период 2024 года. Более 143 тысяч ребят смогут отдохнуть и с пользой провести время в этих организациях, это на 2,3% выше уровня прошлого года. Для обеспечения отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья планируется проведение 377 инклюзивных смен.

В этом году особое внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году детского отдыха в системе образования. В летний период запланирована работа 1 724 профильных и тематических отрядов, в регионе будет проведена 281 смена Движения Первых и 589 смен «Содружества Орлят России». А также готовятся профилактические смены для ребят, которые находятся на различных видах учета или в трудной жизненной ситуации.

Парламентарии отметили, что в этом году Нижегородская область вновь приняла участие в реализации федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Итог участия - строительство 6 быстровозводимых современных спальных корпусов, каждый из которых рассчитан на 50 человек, в 3 загородных оздоровительных центрах в городе Дзержинск, Городецком и Бутурлинском округах, а также ремонт пищевого и медицинского блока в лагере "Салют". Для реализации поставленных целей из регионального бюджета выделено более 790 млн рублей.

«На сегодняшний день проведена большая работа по повышению качества и доступности летнего отдыха для детей нашего региона. На развитие инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления оказывается значительная поддержка из областного бюджета. Девять детских загородных центров получили грантовую поддержку на модернизацию пищеблоков, спальных корпусов, спортивных и досуговых объектов к началу летнего сезона 2025 года. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности ребят – оснащение объектов отдыха системами видеонаблюдения, кнопками экстренной помощи и тревожной сигнализацией. Можно с уверенностью сказать, к летней оздоровительной кампании мы готовы», - заключила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.