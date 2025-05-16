Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 17:39  [31] Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта
23 мая 2025 17:33  [45] Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России
23 мая 2025 17:23  [65] Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО
23 мая 2025 17:15  [91] Движение транспорта и парковку ограничат около "Нижполиграфа" на несколько дней
23 мая 2025 16:30  [115] Автобусы А-10 и А-76 в Нижнем Новгороде сократили маршрут из-за строительства ТЦ
23 мая 2025 16:25  [100] В России предложили запретить продажу невозвратных билетов
23 мая 2025 16:19  [114] Более 3,5 тысячи вынужденных беженцев живут в Нижегородской области
23 мая 2025 16:10  [119] "Т Плюс" реконструирует в Дзержинске павильон №4 магистральных тепловых сетей
23 мая 2025 15:56  [127] Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года
23 мая 2025 15:35  [293] Глеб Никитин объяснил Собчак, зачем нужен "Демографический спецназ"
Общество

Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО

23 мая 2025 17:23  [65] Общество
Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили готовность региона к детской летней оздоровительной кампании в 2025 году.

Парламентарии заслушали доклад министра образования и науки Михаила Пучкова, который сообщил, что в летний период 2025 года запланирована работа 1097 лагерей для детей со всех уголков области, что на 2% больше, чем в летний период 2024 года. Более 143 тысяч ребят смогут отдохнуть и с пользой провести время в этих организациях, это на 2,3% выше уровня прошлого года. Для обеспечения отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья планируется проведение 377 инклюзивных смен.

В этом году особое внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году детского отдыха в системе образования. В летний период запланирована работа 1 724 профильных и тематических отрядов, в регионе будет проведена 281 смена Движения Первых и 589 смен «Содружества Орлят России». А также готовятся профилактические смены для ребят, которые находятся на различных видах учета или в трудной жизненной ситуации.

Парламентарии отметили, что в этом году Нижегородская область вновь приняла участие в реализации федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Итог участия - строительство 6 быстровозводимых современных спальных корпусов, каждый из которых рассчитан на 50 человек, в 3 загородных оздоровительных центрах в городе Дзержинск, Городецком и Бутурлинском округах, а также ремонт пищевого и медицинского блока в лагере "Салют". Для реализации поставленных целей из регионального бюджета выделено более 790 млн рублей.

«На сегодняшний день проведена большая работа по повышению качества и доступности летнего отдыха для детей нашего региона. На развитие инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления оказывается значительная поддержка из областного бюджета. Девять детских загородных центров получили грантовую поддержку на модернизацию пищеблоков, спальных корпусов, спортивных и досуговых объектов к началу летнего сезона 2025 года. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности ребят – оснащение объектов отдыха системами видеонаблюдения, кнопками экстренной помощи и тревожной сигнализацией. Можно с уверенностью сказать, к летней оздоровительной кампании мы готовы», - заключила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детские лагеря Законодательное собрание Минобрнауки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных