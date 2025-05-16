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Общество

Школьников вовлекают в цифровой мир через игровые занятия в лагерях

24 мая 2025 10:25  [2] Общество
Школьников вовлекают в цифровой мир через игровые занятия в лагерях

В детских лагерях Нижегородской области вновь пройдет образовательная инициатива "День цифры". Проект охватывает детей от 7 до 17 лет и нацелен на развитие способностей и профессиональных интересов в области информационных технологий. 

Организаторами мероприятия выступают АНО "Цифровая экономика", Министерство цифрового развития и Министерство просвещения России. К созданию заданий традиционно привлекаются крупнейшие ИТ-компании страны.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, формат интерактивных занятий уже стал привычным для школьников региона. Он отметил: "День цифры" помогает детям в доступной и увлекательной форме узнать о востребованных профессиях в ИТ и современных цифровых решениях, включая те, что развиваются в их родном регионе".

В 2025 году к проекту присоединился благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", при поддержке которого были разработаны дополнительные учебные материалы по теме искусственного интеллекта. Методические рекомендации и игровые задания предназначены для вожатых, воспитателей, родителей и самих школьников.

Все ресурсы доступны на сайте урокцифры.рф. Пройти задания можно как в лагере, так и дома — с помощью онлайн-тренажера.

Инициатива "День цифры" реализуется в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", стартовавшего 1 января 2025 года по поручению президента России. Одной из ключевых задач проекта является ранняя профориентация молодежи в сфере цифровых технологий.

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Теги:
Минцифры Нацпроект цифровизация
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