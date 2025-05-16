Нижегородские камеры зафиксировали более 10 тысяч парковок на газонах Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за пять месяцев текущего года выявлено свыше 10 тысяч случаев парковки автомобилей на озеленённых участках. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля горадминистрации.

Как уточнил начальник управления Максим Селезнёв, подавляющее большинство нарушений (около 90%) зафиксировано автоматическими комплексами фото- и видеофиксации "Дозор-М3". Сейчас в городе работает восемь таких устройств, что позволяет эффективно отслеживать нарушения правил парковки.

По словам Селезнёва, регулярные совместные рейды с правоохранительными органами также приносят результат. Так, во время одного из мероприятий по адресу улица Мончегорская, дом №3, корпус 1 были обнаружены автомобили, стоящие на газоне, причём некоторые из них без регистрационных номеров.

"Недавно в городе начали применять новые меры обеспечения: если машина припаркована с нарушением на зелёной зоне, её могут изъять. Это делается как для пресечения правонарушения, так и для установления владельца. Решение по такому случаю теперь принимает административная комиссия. Например, автомобиль, обнаруженный на Мончегорской, был отправлен на штрафстоянку и останется там до окончательного решения, которое может быть принято в течение двух месяцев", — пояснил Селезнёв.

В ведомстве напомнили, что за парковку на газонах предусмотрены штрафы в соответствии с региональным законодательством. Для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, а для юридических — от 30 до 60 тысяч рублей.