МегаФон провел юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" Спорт

Фото: пресс-служба МегаФона

В пятницу в Сочи состоялся финал крупнейшего благотворительного футбольного турнира для детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Масштабное спортивное мероприятие поддержала сборная России по футболу, ведущие футбольные клубы страны и волонтерское движение МегаФона, которое в свое время выступило инициатором проекта. Победу отпраздновали команды «Прорыв» из Кировской области (младшая возрастная группа) и «Атлетик» из Тверской области (старшая возрастная группа), а вместе с ней и все участники проекта – ведь в этом году турниру исполняется 20 лет.

Юбилейный турнир 2025 года стал особенным не только благодаря круглой дате, но и новым форматам мероприятия. Помимо спортивных состязаний ребята могли себя попробовать в роли репортеров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграмм-канал проекта. Еще 830 ребят прошли профориентационную программу в рамках социального проекта «Город навыков SkillCity», которая помогает определиться с будущей профессией и раскрыть свои таланты.

В соревновании этого года приняли участие 2 862 юных спортсмена из 140 детских домов. География проекта охватила 54 региона России.

Победители юбилейного турнира получат уникальную возможность — провести выходные со сборной России в рамках товарищеского матча со сборной Нигерии, а также отправятся в спортивный лагерь в Сербии, где смогут продолжить тренировки под руководством профессиональных наставников и познакомиться с молодыми футболистами из других стран.

Турнир «Будущее зависит от тебя» проводится на протяжении 20 лет и за эти годы в нем приняло участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. История турнира началась с инициативы сотрудников МегаФона в Санкт-Петербурге. Сегодня проведение игр стало частью корпоративной культуры — 10 самых активных волонтеров МегаФона сопровождают ребят в Сочи: проводят развлекательные активности и поддерживают боевой дух команд.

«Будущее зависит от тебя» стал федеральным проектом, нацеленным не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. С 2013 года в рамках партнёрства с фондом «Измени одну жизнь» МегаФон создает видео анкеты ребят из детских домов и уже более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

«Проект «Будущее зависит от тебя» — пример того, как инициатива неравнодушных сотрудников стала масштабным событием с такой длинной историей. Сегодня наш футбольный турнир — это не только соревнование. Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому вы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашел семью, друзей, определился с профессией и возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем. Мы продолжаем следить за их судьбами, каждая их победа — наша общая победа», — рассказал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

«Я сам когда-то был мальчишкой, для которого футбол всегда был больше, чем просто игрой. Поэтому мне очень приятно видеть, сколько ребят благодаря этому турниру обрели мечту. Здорово, что МегаФон и его партнеры делают такие масштабные проекты для совсем юных ребят. Особенно радует, что они не только играют в футбол, но и пробуют себя в разных профессиях. Я прекрасно знаю, как важна поддержка в начале пути, и уверен, что многие из этих мальчишек и девчонок обязательно проявят себя в спорте или в других сферах. Ребята, продолжайте в том же духе — будущее действительно зависит от вас!» — отметил полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Васильев.