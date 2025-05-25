Опубликовано видео лобового ДТП с семью пострадавшими под Чкаловском Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Момент ДТП с семью пострадавшими под Чкаловском попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Жуткая авария произошла в минувшую субботу. По данным ГАИ, водитель "Фольксваген Пассата" выскочил на встречку и врезался в "Хендай Солярис".

В больницу доставлены семь человек: водитель и четверо пассажиров "Пассата", а также водитель и пассажирка "Соляриса".

Ранее в сети появилось видео жуткой аварии с участием мотоцикла и фуры у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде.

Сообщалось также о водителе, который спровоцировал ДТП на М-7 в Нижегородской области, уснув за рулем.