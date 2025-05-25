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Происшествия

Опубликовано видео лобового ДТП с семью пострадавшими под Чкаловском

26 мая 2025 11:06  [964] Происшествия
Опубликовано видео лобового ДТП с семью пострадавшими под Чкаловском

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Момент ДТП с семью пострадавшими под Чкаловском попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Жуткая авария произошла в минувшую субботу. По данным ГАИ, водитель "Фольксваген Пассата" выскочил на встречку и врезался в "Хендай Солярис".

В больницу доставлены семь человек: водитель и четверо пассажиров "Пассата", а также водитель и пассажирка "Соляриса".

Ранее в сети появилось видео жуткой аварии с участием мотоцикла и фуры у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде.

Сообщалось также о водителе, который спровоцировал ДТП на М-7 в Нижегородской области, уснув за рулем.

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Теги:
ДТП Чкаловский г.о.
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