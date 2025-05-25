В Нижегородской области завершилось электронное предварительное голосование "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» соединила ключ шифрования предварительного голосования и приступила к подсчету голосов.

Процедура показала высокий интерес граждан и серьёзную конкуренцию среди кандидатов, она остаётся эффективным инструментом отбора сильных кандидатов, пользующихся доверием избирателей, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на ВКС с регионами.

«Процедура успешно прошла в 57 регионах в рамках 227 кампаний. В ней приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил шесть человек на место – это исторический максимум. Среди кандидатов только 10% действующих депутатов. А значит – предстоит серьёзное обновление наших рядов», - сообщил он.

В Нижегородской области сделали свой выбор более 111 тысяч человек.

«Рад, что нижегородцы проявили активность. Хотя результаты голосования мне еще не известны, я уверен, что мы совместно выбрали достойных кандидатов, которые представят партию на предстоящих осенних выборах», - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов.

Всего в процедуре участвуют 823 претендента, из них 152 - в городскую Думу Нижнего Новгорода. Среди участников представители разных профессий и возрастов. Есть новички в политике и кандидаты со стажем, участники специальной военной операции.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Нижегородской области пройдут основные выборы депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова, а также выборы Советов депутатов г.о.г. Кулебаки, г. Бор, г.о.г. Чкаловск, г.о. Навашинский, муниципальных округов Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский.