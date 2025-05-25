Отопительный сезон на энергетических предприятиях ГК "Эн+ Тепло Волга" прошел в штатном режиме Общество

Фото: пресс-служба "Эн +"

Детальная подготовка предприятий группы компаний «Эн+ Тепло Волга» к началу отопительного сезона обеспечила стабильное функционирование системы теплоснабжения и прохождение отопительного сезона в штатном режиме.



Так, по данным аварийно-диспетчерской службы ООО «Теплосети», количество выявленных и устраненных дефектов на сетях теплоснабжения сократилось на 10% по сравнению с отопительным периодом 2023-2024 гг., а время устранения инцидентов снизилось.



Достигнуть таких результатов удалось за счет обновления сетей в 2024 году — замены 24 км старых коммуникаций современными энергосберегающими материалами, а также модернизации оборудования на предприятиях, обеспечивающих поставку ресурсов. Так, только на капитальный ремонт турбоагрегатов, ремонт энергетического котлоагрегата и другие работы по повышению эффективности ресурсоснабжения Автозаводской ТЭЦ было направлено более 500 млн рублей.



«Благодаря слаженной работе сотрудников предприятий ГК «Эн+ Тепло Волга» удалось предотвратить нарушения подачи тепла, своевременно ликвидировать повреждения и обеспечить соблюдение оптимальных температурных режимов, гарантирующих комфорт нижегородцев в течение всего зимнего периода», - отметил и.о. генерального директор филиала «Нижегородский» Михаил Ефимов.



В преддверии нового отопительного сезона, Автозаводская ТЭЦ и «Теплосети» провели гидравлические испытания коллекторов пиковых котельных, а также более 200 км магистральных трубопроводов промплощадки и заводских участков городских теплотрасс. Это необходимо для качественной подготовки системы отопления к новому отопительному периоду 2025-2026 гг.



Специалисты проверили трубы на плотность и прочность давлением до 16,25 килограмм-силы на 1 см2, что в 1,5 раза больше максимального рабочего давления.



Гидравлические испытания на магистральных и внутриквартальных теплосетях, ведущих к жилым домам, проходят по графику до начала отопительного сезона.



Всего ресурсоснабжающие организации ГК «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплоснабжением более 2 800 объектов, в том числе 1 570 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 400 тысяч человек и 200 социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и др.