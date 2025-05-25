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Экономика

Первая в Нижегородской области спортбаза присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда"

26 мая 2025 12:54  [300] Экономика
Первая в Нижегородской области спортбаза присоединилась к федеральному проекту Производительность труда

Фото: спортивная база "Море спорта"

Спортивная база «Море спорта» (ООО СБ «Море спорта») из Городецкого округа Нижегородской области стала 283-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). 

Компания специализируется на предоставлении мест для краткосрочного проживания и проведении спортивных мероприятий. Организация стала первой участницей федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области и второй в России по своему профилю.

«Эксперты РЦК будут работать на площадке «Море спорта» в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проанализируют все процессы и устранят «узкие места». Параллельно наши специалисты будут вести обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства. Комплексное применение инструментов федерального проекта «Производительность труда» позволит повысить эффективность производства на пилотном потоке», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 
С 2019-го по 2024 год поддержка в сфере внедрения принципов бережливого производства осуществлялась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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