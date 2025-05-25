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Общество

Восточный обход Нижнего Новгорода подорожал до 200 млрд рублей

26 мая 2025 14:12  [333] Общество
Восточный обход Нижнего Новгорода подорожал до 200 млрд рублей

Стоимость реализации Восточного обхода Нижнего Новгорода выросла и сейчас составляет около 200 млрд рублей (прошлой осенью стоимость оценивалась в 181,3 млрд). Наибольшие затраты, как уточнили в компании ДСК "Автобан", придутся на строительство моста через Волгу — из Подновья на Бор.

Напомним, именно "Автобан" выступает генеральным проектировщиком первой очереди дороги и рассматривается как потенциальный концессионер проекта.

Восточный обход — один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Он включает строительство четырёхполосной магистрали, которая начнётся от трассы М-7 в Кстовском районе, пройдёт через Артёмовские луга и мимо очистных сооружений, частично будет проложена по песчаной насыпи и завершится в районе улицы Лысогорской у набережной Гребного канала.

Проект разделён на три этапа. На втором этапе запланировано возведение нового моста через Волгу. На третьем — строительство северо-восточного обхода Бора. Общая протяжённость трассы составит почти 45 км: 14,9 км — первая очередь, 8,9 км — вторая, и 21 км — третья.

Только на мост с подходами предусмотрено 127 млрд рублей. Сейчас продолжается проектирование первой очереди. Рабочая документация должна быть готова не позднее февраля 2026 года. Переговоры о заключении концессионного соглашения ведутся уже более двух лет. При этом планировалось, что обход может быть построен в 2028 году.

Как порталу "ГиперНН" пояснили в "Автобане", проект отличается высокой степенью сложности и требует значительной поддержки со стороны федеральных структур. Именно поэтому на его структурирование уходит больше времени, чем обычно. 

Сообщалось, что дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году.

Также ранее выяснилось, что два инвестора продолжают борьбу за строительство моста в Подновье.

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Теги:
Дороги Строительство
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