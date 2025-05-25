Слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2024 год пройдут онлайн 10 июня Экономика

10 июня в 10:00 в Нижегородской области состоятся публичные слушания по проекту закона об исполнении регионального бюджета за 2024 год.

Формат обсуждения будет полностью заочным — трансляция пройдет на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания", а также на официальных страницах министерства финансов в соцсетях.

Принять участие в обсуждении могут все желающие — как граждане, так и представители общественных организаций. Направить свои вопросы, замечания и предложения по проекту закона можно с 2 по 10 июня.

Отдельной регистрации для просмотра трансляции в этом году не требуется.