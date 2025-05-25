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Общество

Прием заявок на форум "Сильные идеи" и конкурс "Знай наших" продлен до 1 июня

26 мая 2025 14:05  [293] Общество
Прием заявок на форум Сильные идеи и конкурс Знай наших продлен до 1 июня

Сроки подачи заявок на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" и конкурсе российских брендов "Знай наших" официально продлены до 1 июня включительно. Об этом сообщили организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. 

Идеи для форума можно направлять через крауд-платформу идея.росконгресс.рф, а бренды — на сайте знайнаших.аси.рф. По словам заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина, решение о продлении принято в ответ на высокий интерес и многочисленные просьбы со стороны участников.

Орешкин отметил, что дополнительное время позволит подготовить заявки более качественно. Он подчеркнул, что лучшие идеи планируется реализовать для повышения качества жизни в стране.

Главная задача форума — выявить и поддержать перспективные инициативы, способные повлиять на развитие России в рамках пяти направлений: социальном, предпринимательском, технологическом, кадровом и экологическом. Все поданные идеи проходят экспертную оценку и при необходимости получают рекомендации по доработке. До начала июля специалисты сформируют топ-листы с лучшими предложениями. Самые сильные проекты будут представлены руководству страны. По статистике, около тысячи инициатив ежегодно получают поддержку от АСИ, региональных властей и партнёров форума.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что организаторы хотят дать шанс каждому, у кого есть серьёзная идея или успешно развивающийся бренд. По её словам, уже поступило множество проработанных заявок, авторы формируют команды и ищут решения, а платформа готова поддерживать такие инициативы экспертизой, региональными ресурсами и возможностями партнёров.

На конкурс "Знай наших" уже поступило свыше 10 тысяч заявок из всех регионов страны. Лидирует номинация "Продукты питания" — более 4 тысяч участников, далее идут категории "Креатив" (2,6 тысячи) и "Потребительские товары" (2,5 тысячи).

В географическом распределении лидирует Башкортостан — оттуда подано свыше 2,3 тысячи заявок. Татарстан занимает второе место (более 1,5 тысячи), третьей стала Республика Мордовия (больше 580 заявок).

К участию в конкурсе допускаются представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивый рост и высокую локализацию производства. В конкурсе могут участвовать и бренды, ранее заявленные в прошлых сезонах. Победители получат возможность продвигать свою продукцию в торговых сетях, на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении.

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Теги:
АСИ Конкурсы
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